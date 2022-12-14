أضرار صحية جسيمة للنوم وقتي العصر والمغرب

كشف استشاري طب السمنة والأسرة الدكتور صالح الراجحي، عن الأضرار الصحية الجسيمة التي تحدث نتيجة النوم خلال وقتي العصر والمغرب.

أمراض عدة

وأشار الدكتور صالح الراجحي، في مداخلة هاتفية على قناة الإخبارية، إلى أن النوم في وقت العصر والمغرب ضار جدًّا، ويؤدي إلى أمراض عدة كالسمنة والسكري وارتفاع ضغط الدم.

وأردف الراجحي أن كثيرين ينامون في هذا الوقت ظنًّا بأنها وقت القيلولة، لكن الصحيح هو أن وقت القيلولة هو الساعة التي تسبق صلاة العصر.

وأوضح أن للجسم ساعة بيولوجية محددة تكون من بعد صلاة الفجر حتى صلاة المغرب، والتي يستحب فيها النشاط البدني من عمل وحركة وتناول للطعام.