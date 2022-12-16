أعلى كمية أمطار مسجلة في الشرقية خلال 24 ساعة 0.01 ملم

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كشف المركز الوطني للأرصاد عن كمية الأمطار المسجلة خلال الـ 24 ساعة الماضية في المنطقة الشرقية.
وبحسب إنفروجراف توضيحي على حساب موقع تويتر، اليوم الجمعة، سجلت منطقة الدمام 0.01 ملميتر كمية أمطار، مقارنة بأعلى كمية في شهر ديسمبر 2006، حيث سجلت 41.02 مليميترًا.
في وقت سابق، توقع المركز الوطني للأرصاد أن تشهد عددًا من مناطق المملكة حالة مطرية تبدأ مع نهاية الأسبوع القادم.
وقال المركز في تغريدة عبر حسابه بموقع “تويتر” اليوم الخميس “من المتوقع ـ بمشيئة الله ـ أن تشهد مناطق شمال وغرب المملكة ومن ثم وسط وشرق المملكة، حالة مطرية تبدأ مع نهاية الأسبوع القادم، والمركز يراقب المستجدات للحالة، وسيصدر التقرير الخاص عنها لاحقًا”.