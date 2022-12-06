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يحتاج شهرًا للعلاج

أغلب مرضى القلب المكسور من السيدات

2022-12-06 الساعة 12:28
أغلب مرضى القلب المكسور من السيدات
المواطن - متابعة

كشف الدكتور حازم خميس، أستاذ أمراض القلب، أن هناك تطورًا في منظمات القلب، ويتم متابعة بعضها عبر القمر الصناعي.

التفاصيل

وأشار حازم خميس، خلال حواره التلفزيوني في برنامج مساء دي إم سي، الذي يذاع على قناة دي إم سي الفضائية، إلى أن نسبة إصابة المرضي بهبوط عضلة القلب انخفض بنسبة 45% بسبب العلاجات الحديثة.

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وأضاف أستاذ أمراض القلب أن الحزن والفرح المفرط والانفعالات الزائدة تؤدي لظاهرة القلب المكسور، موضحا أن أغلب مرضى القلب المكسور من السيدات.

وتابع حازم خميس، أن مرض القلب المكسور تم اكتشافه في اليابان، مشيرًا إلى أن فترة علاج هذا المرض شهر فقط.

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