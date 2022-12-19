أغنية ويجز بنهائي المونديال تتخطى المليون مشاهدة

ما زالت أصداء نهائي كأس العالم تتصدر مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الاثنين، بعد مباراة ملحمية للمنتخبين الفرنسي والأرجنتيني، وكذلك حفل الختام الذي أبهر الجميع.

تايمز سكوير

واحتل المطرب المصري ويجز مواقع التواصل الاجتماعي بعدما تصدر إعلان أغنيته الجديدة أشهر ميادين العالم بالتايمز سكوير، وتقديمها في فقرة غنائية بين شوطي مباراة نهائي كأس العالم بين فرنسا والأرجنتين والتي انتهت بتتويج الأخير بالبطولة، وغنى مطرب الراب المصري ويجز أغنيته الجديدة “عز العرب” التي حظيت بتفاعل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي منذ طرحها قبل 4 أيام فقط.

ملايين المشاهدات

وحققت أغنية عز العرب خلال الأربعة أيام 1.6 مليون مشاهدة على قناة فيفا الرسمية، وتحل في المرتبة الرابعة في ترند يوتيوب.

وظهر ويجز في الفقرة الغنائية بملعب لوسيل وهو يرتدي ملابس خليجية متمثلة في العباءة القطرية، وذلك احتفالا بأول نهائي كأس عالم يقام على أرض عربية.

عز العرب

وتعد أغنية عز العرب من تأليف وغناء وألحان ويجز، والمخرج علي العربي، ومدير التصوير فوزي درويش، ومصممة الرقصات ليلى غالب، توزيع كريم لطفي المصري المقيم في أمستردام بالتعاون مع تودور مونرو الروماني المقيم في لندن.

الجدير بالذكر أن علي العربي وويجز قد تعاونا من قبل في الأغنية الرسمية الخاصة بالفيلم الوثائقي كباتن الزعتري الذي أخرجه وأنتجه علي العربي وفاز بالعديد من الجوائز العالمية.