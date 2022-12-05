أفشة على رادار سيلتيك الاسكتلندي في انتقالات الشتاء

أفاد تقرير صحفي، أن نادي سيلتك الاسكتلندي بدأ في مفاوضات أولية مع وكلاء اللاعب المصري محمد مجدي أفشة، صانع ألعاب النادي الأهلي، بهدف ضمه في سوق الانتقالات الشتوية القادم، يناير 2023.

وينتهي عقد محمد مجدي أفشة مع الأهلي، صيف 2024.

انتقالات يناير

وأجرى سيلتك اتصالاته الأولية مع ممثلي محمد مجدي أفشة، تمهيدًا لضمه في يناير المقبل، بحسب ما أشارت صحيفة “فوتبول اسكتلندا”، في تقرير لها.

وأوضحت أن أفشة يحظى باهتمام عدد من أندية القارة الأوروبية، إذ من المنتظر أن ينافس سيلتك، أندية إنجليزية من الشامبيونشيب، إضافة إلى بعض العيون التركية التي تراقب صاحب الـ26 عن كثب، بحسب تعبيرها.

القرار النهائي

وقال ماهر نوفل، الذي عرفته الصحيفة، بوصفه أحد ممثلي أفشة: “هناك اهتمام بالفعل من سيلتك الاسكتلندي، لكننا سنحصل على وقتنا من أجل النظر فيما هو أفضل له قبل اتخاذ القرار النهائي”.

وفي سياق متصل، شددت صحيفة “thecelticbhoys” أن اهتمام سيلتك بالتعاقد مع محمد أفشة، سيكلف خزينة النادي الذي ودع منافسات دوري أبطال أوروبا، ما يقرب من 5 ملايين يورو، في ظل طلبات الأهلي المالية.

اهتمام اسكتلندي

ونشر الإعلامي التركي أكرم كونور، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل، تويتر، تغريدة، أشار خلالها إلى اهتمام سيلتك الاسكتلندي بالتعاقد مع محمد مجدي أفشة من الأهلي.