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تعزز مناعة الجسم

أفضل وجبة إفطار للمصاب بنزلة البرد

2022-12-27 الساعة 2:01
أفضل وجبة إفطار للمصاب بنزلة البرد
المواطن - فريق التحرير

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تعمل وجبة الإفطار على إمداد الجسم بالعناصر الغذائية الحيوية، مثل البروتين، والألياف، والفيتامينات، والمعادن، وهو ما يحتاجه الجسم عند التعافي.

أهمية التغذية الجيدة

وينصح خبراء الصحة والتغذية بالمرق إفطاراً عند الإصابة بالبرد أو إنفلونزا وقد يبدو تناول المرق صباحاً غريباً، لكنه يمكن أن يكون طريقة للتعافي من ميكروب في المعدة، أو الإنفلونزا.

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حساء مرق الدجاج

وسواء كان الحساء، مرق الدجاج، أو اللحم البقري أو الخضار، فهو يوفر ترطيباً، وإلكتروليتات مثل الصوديوم، والبوتاسيوم، تساعد المناعة، وتسرع التخلص من الميكروب بالبول.

ويأتي البيض والخبز المحمص تالياً في قائمة الإفطار الصحية. ويوفر البيض كمية من العناصر الغذائية الأساسية، مثل فيتامين د، والكولين، والبروتين. كما أن الخبز المحمص اختيار مناسب لعلاج ألم البطن.

أطعمة تعزز المناعة

ويعتبر دقيق الشوفان الدافئ والمريح مناسباً للطعام عند التوعك، ويمكن إضافة الجوز أو الموز إليه لتعزيز محتواه من المعادن والفيتامينات.

ووجدت أبحاث أن للشوفان تركيبة تعزز المناعة، إلى جانب سهولة هضمه، ومساعدته على ضبط الغلوكوز في الدم.
كما يمكن أيضاً تناول عصير البرتقال المخلوط مع الكركم، والزنجبيل، وحليب الشوفان، أو الصويا.

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