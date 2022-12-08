أفضل وصفة لعلاج السعال وبلغم الصدر من أول استعمال

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وثق مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي لأخصائي تغذية علاجية يكشف عن خلطة من مكونات غذائية بسيطة لعلاج السعال والبلغم في الصدر.
وبحسب الفيديو المتداول، قام الأخصائي بعصر نصف ليمونة ثم أضاف إليها ملعقة عسل، وأخيرًا ملعقة زيت زيتون.
ونصح الأخصائي بخلط هذه المكونات مع بعضها البعض وتناولها مرتين في اليوم، مؤكدًا أنها ستعالج البلغم الموجود في الصدر من أول مرة سواء للكبار أو الصغار.