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إيغالو يُنافس سعيود وميدران

أفضل 3 أهداف في تاسع جولات دوري روشن

2022-12-19 الساعة 8:03
أفضل 3 أهداف في تاسع جولات دوري روشن
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت اللجنة الفنية في رابطة الدوري السعودي للمحترفين، مساء اليوم الاثنين، عن أفضل 3 أهداف ضمن منافسات الجولة التاسعة في دوري روشن السعودي.

أجمل 3 أهداف في الجولة التاسعة

واختارت اللجنة الفنية هدف نجم التعاون، الإسباني ألفارو ميدران في شباك نظيره العدالة، في المباراة التي انتهت بفوز فريقه بنتيجة 4/ 1، وهدف نجم الطائي، الجزائري أمير سعيود في شباك أبها، في اللقاء الذي خسره فريقه بنتيجة 2/1.

الطائي
احتفال سعيود – المصدر spl

ويُنافس على جائزة أفضل هدف في الجولة التاسعة من دوري روشن السعودي، الهدف الذي سجله نجم الهلال، النيجيري أوديون إيغالو في شباك الباطن، في المباراة التي انتهت بتحقيق الزعيم للفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف.

إيغالو في دوري روشن
إيغالو – المصدر @Alhilal_FC

جدول ترتيب دوري روشن

على الجانب الآخر، جاء جدول ترتيب دوري روشن السعودي، كالتالي؛ الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر في الصدارة برصيد 22 نقطة، بالتساوي مع الشباب الذي يملك مباراة مؤجلة، وبفارق نقطتين عن الهلال والتعاون.

نادي النصر
لاعبو النصر – المصدر @AlNassrFC

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد المركز الخامس برصيد 18 نقطة، ثم ضمك برصيد 16 نقطة، يليه الطائي بـ15 نقطة، وبفارق نقطتين عن أبها، ثم الفتح برصيد 12 نقطة، يليه الاتفاق برصيد 10 نقاط، والرائد بـ9 نقاط.

ويتواجد الوحدة في المركز الـ12 برصيد 7 نقاط، ثم الفيحاء بـ5 نقاط، يليه العدالة برصيد 4 نقاط، بالتساوي مع الخليج، ويتذيل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الباطن جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد نقطة.

الفيحاء
لاعبو الفيحاء – المصدر spl

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