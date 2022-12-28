أفضل 3 أهداف في عاشر جولات دوري روشن

النيابة: إلزام مواطن بإعادة 55 مليون ريال لجنايته على أنشطة السوق المالية متعة وإثارة في مهرجان الرياض للألعاب و”المواطن” توثق بلقطات مميزة نزاهة تباشر قضايا جنائية منها ضابطان وموظفون حصلوا على رشاوى بالآلاف الثلوج تعانق جبال اللوز وتشكل وجهة سياحية لزواره 4 حالات لصرف تعويض الدفعة الواحدة قبل بلوغ الستين حفر الباطن تحت زخات المطر منذ الصباح المملكة المصدر الموثوق والآمن لإمدادات الطاقة إلى العالم فرق إنجاد تعثر على مفقودين بالقرب من مشذوبة بالرياض تأجيل بداية الحصة الأولى إلى التاسعة صباحًا في مدارس تبوك نائب أمير نجران يتفقد وحدات وآليات لواء الملك عبدالعزيز الآلي
أعلنت اللجنة الفنية في رابطة الدوري السعودي للمحترفين، مساء اليوم الأربعاء، عن أفضل 3 أهداف ضمن منافسات الجولة العاشرة في دوري روشن السعودي.
🔘 ألكساندرو ميتريتا 🇷🇴
🔘 أنتوني نواكايمي 🇳🇬
🔘 أندرسون تاليسكا 🇧🇷قد يهمّك أيضاً
⚽️ اختيارات الفريق الفنّي بالرابطة لأجمل (3) أهداف في الجولة 10 🤩👏 pic.twitter.com/Bo5T1ES6Hw
— دوري روشن السعودي (@SPL) December 28, 2022
واختارت اللجنة الفنية هدف نجم الرائد، ألكساندرو ميتريتا في شباك نظيره الباطن، في المباراة التي انتهت بفوز فريقه بنتيجة 2/1، وهدف نجم الفيحاء، أنتوني نواكايمي ضد الخليج في اللقاء الذي حسمه فريقه بهدفين مقابل هدف.
ويُنافس على جائزة أفضل هدف في الجولة العاشرة من دوري روشن السعودي، الهدف الذي سجله نجم النصر، البرازيلي أندرسون تاليسكا في شباك الهلال، في المباراة التي انتهت بالتعادل بنتيجة 2/2.
على الجانب الآخر، جاء جدول ترتيب دوري روشن بعد الجولة العاشرة، كالتالي؛ الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر في الصدارة برصيد 23 نقطة، وبفارق نقطة عن الشباب، ثم الاتحاد بـ21 نقطة، بالتساوي مع الهلال في المركز الرابع.
ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون المركز الخامس برصيد 20 نقطة، ثم ضمك برصيد 17 نقطة، يليه أبها بـ16 نقطة، وبفارق نقطة عن الفتح والطائي، ثم الاتفاق في المركز العاشر بـ13 نقطة، يليه الرائد بـ12 نقطة.
ويقع الوحدة في المركز الـ12 برصيد 8 نقاط، بالتساوي مع الفيحاء، يليه الخليج برصيد 4 نقاط، متساويًا مع العدالة، ويتذيل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الباطن جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد نقطة.