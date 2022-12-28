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تاليسكا يُنافس ميتريتا ونواكايمي

أفضل 3 أهداف في عاشر جولات دوري روشن

2022-12-28 الساعة 6:50
أفضل 3 أهداف في عاشر جولات دوري روشن
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت اللجنة الفنية في رابطة الدوري السعودي للمحترفين، مساء اليوم الأربعاء، عن أفضل 3 أهداف ضمن منافسات الجولة العاشرة في دوري روشن السعودي.

أجمل 3 أهداف في الجولة العاشرة

واختارت اللجنة الفنية هدف نجم الرائد، ألكساندرو ميتريتا في شباك نظيره الباطن، في المباراة التي انتهت بفوز فريقه بنتيجة 2/1، وهدف نجم الفيحاء، أنتوني نواكايمي ضد الخليج في اللقاء الذي حسمه فريقه بهدفين مقابل هدف.

نادي الرائد
لاعبو الرائد – المصدر spl

ويُنافس على جائزة أفضل هدف في الجولة العاشرة من دوري روشن السعودي، الهدف الذي سجله نجم النصر، البرازيلي أندرسون تاليسكا في شباك الهلال، في المباراة التي انتهت بالتعادل بنتيجة 2/2.

تاليسكا في ديربي الرياض
تاليسكا – المصدر @SPL

ترتيب دوري روشن

على الجانب الآخر، جاء جدول ترتيب دوري روشن بعد الجولة العاشرة، كالتالي؛ الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر في الصدارة برصيد 23 نقطة، وبفارق نقطة عن الشباب، ثم الاتحاد بـ21 نقطة، بالتساوي مع الهلال في المركز الرابع.

النصر
لاعبو النصر – المصدر @AlNassrFC

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون المركز الخامس برصيد 20 نقطة، ثم ضمك برصيد 17 نقطة، يليه أبها بـ16 نقطة، وبفارق نقطة عن الفتح والطائي، ثم الاتفاق في المركز العاشر بـ13 نقطة، يليه الرائد بـ12 نقطة.

ويقع الوحدة في المركز الـ12 برصيد 8 نقاط، بالتساوي مع الفيحاء، يليه الخليج برصيد 4 نقاط، متساويًا مع العدالة، ويتذيل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الباطن جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد نقطة.

الباطن
لاعبو الباطن – المصدر spl

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