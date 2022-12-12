أفكار لزيادة الاهتمام بذوي الإعاقة في السعودية

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قال الكاتب والأخصائي الاجتماعي محمد الحمزة: إن المملكة بحاجة إلى تطوير التشريعات والأنظمة لخدمة ذوي الإعاقة، والاستفادة منهم في أعمال كثيرة.
محمد الحمزة – كاتب وأخصائي اجتماعي: نحتاج لتطوير التشريعات والأنظمة لخدمة ذوي الإعاقة، والاستفادة منهم في أعمال كثيرة@mhamza22@Mofareh5#برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/OudJfBO1RGقد يهمّك أيضاً
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) December 12, 2022
وتابع في لقاء له مع برنامج يا هلا على فضائية روتانا خليجية، اليوم الاثنين: أول نقطة تطوير التشريعات والأنظمة، وهي من مسؤولية وزارة الموارد البشرية، وهيئة رعاية ذوي الإعاقة، ومجلس الشورى بكل تأكيد.
ولفت الحمزة إلى أن المملكة بحاجة لتطوير هذه التشريعات مع التطوير الذي تشهده حاليًّا في كل المجالات، فمجالات رعاية المعاقين أو ذوي الاحتياجات الخاصة هي الأولى بالتركيز في الفترة القادمة.
واقترح الحمزة بالاستعانة بالإحصائيات المطبقة للبرامج السابقة، بجانب الدراسات القانونية.
وأوضح الحمزة أن 10% من إجمالي نسبة المعاقين بالمملكة قرابة النصف منهم قادر على الحركة وقادر على تكوين أسرة، وقد يستفاد منهم في أعمال كثيرة، وهناك كثير من الإعاقات تكون إعاقات جسدية لكن ليست إعاقات ذهنية، مشيرًا إلى تسهيلات وزارة الموارد البشرية في إتاحة فرص عمل ملائمة لهم.
وشدد الحمزة على ضرورة رفع مستوى جودة حياة ذوي الإعاقة، فقد يعانون من ضغط نفسي ويحتاجون لدعم ورعاية أكثر من دعم مادي.