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أهمها تطوير التشريعات

أفكار لزيادة الاهتمام بذوي الإعاقة في السعودية

2022-12-12 الساعة 9:36
أفكار لزيادة الاهتمام بذوي الإعاقة في السعودية
المواطن - فريق التحرير

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قال الكاتب والأخصائي الاجتماعي محمد الحمزة: إن المملكة بحاجة إلى تطوير التشريعات والأنظمة لخدمة ذوي الإعاقة، والاستفادة منهم في أعمال كثيرة.

تطوير التشريعات

وتابع في لقاء له مع برنامج يا هلا على فضائية روتانا خليجية، اليوم الاثنين: أول نقطة تطوير التشريعات والأنظمة، وهي من مسؤولية وزارة الموارد البشرية، وهيئة رعاية ذوي الإعاقة، ومجلس الشورى بكل تأكيد.

ولفت الحمزة إلى أن المملكة بحاجة لتطوير هذه التشريعات مع التطوير الذي تشهده حاليًّا في كل المجالات، فمجالات رعاية المعاقين أو ذوي الاحتياجات الخاصة هي الأولى بالتركيز في الفترة القادمة.

واقترح الحمزة بالاستعانة بالإحصائيات المطبقة للبرامج السابقة، بجانب الدراسات القانونية.

يمكن الاستفادة منهم

وأوضح الحمزة أن 10% من إجمالي نسبة المعاقين بالمملكة قرابة النصف منهم قادر على الحركة وقادر على تكوين أسرة، وقد يستفاد منهم في أعمال كثيرة، وهناك كثير من الإعاقات تكون إعاقات جسدية لكن ليست إعاقات ذهنية، مشيرًا إلى تسهيلات وزارة الموارد البشرية في إتاحة فرص عمل ملائمة لهم.

وشدد الحمزة على ضرورة رفع مستوى جودة حياة ذوي الإعاقة، فقد يعانون من ضغط نفسي ويحتاجون لدعم ورعاية أكثر من دعم مادي.

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