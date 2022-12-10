Icon

تعاون شامل ومواجهة التحديات المشتركة في البيان الختامي للقمة العربية الصينية Icon ولي العهد: العلاقات العربية الصينية قائمة على التعاون والاحترام المتبادل Icon ولي العهد : المملكة تعتزم تقديم رؤية جديدة لتعزيز تطوير دول الخليج Icon تسجيل 53 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 40 Icon تعاون بين أرامكو وشاندونج الصينية في مشاريع التكرير والبتروكيميائيات Icon ولي العهد والرئيس الصيني في مأدبة عشاء بقصر العوجا Icon “المواطن” توثق لحظة وصول السيامي النيجيري للرياض لإجراء عملية فصل التوأم Icon ولي العهد والرئيس الصيني يعقدان جلسة مباحثات رسمية Icon معهد الخطوط الحديدية يفتح باب التسجيل في برنامج قائد قطار المشاعر المقدسة  Icon مراسم استقبال رسمية للرئيس الصيني في قصر اليمامة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

العالم
تقارير
حصاد اليوم
دولة عربية تتصدر القائمة

أقوى جوازات السفر حول العالم في 2022

2022-12-10 الساعة 4:01
أقوى جوازات السفر حول العالم في 2022
المواطن - ترجمة: هالة عبدالرحمن

مواضيع ذات علاقة

هيمنت الدول الأوروبية على قائمة أقوى جوازات السفر حول العالم، فيما احتلت دولة عربية التصنيف كصاحبة أقوى جواز سفر بالعالم لعام 2022.

قد يهمّك أيضاً
Img

انطلاق أعمال مؤتمر عالمي للغة العربية بالرياض

Img

ممارس التفحيط بتبوك في قبضة الأمن

مؤشر آرتون

وتصدرت الإمارات القائمة، وفقًا لمؤشر جوازات السفر الذي نشرته Arton Capital، والذي يضم 10 دول أغلبها أوروبية.

ويمكن للمسافرين، من خلال جواز السفر الإماراتي، الدخول إلى 180 دولة، بينها 121 دولة من دون تأشيرة مسبقة، و59 دولة أخرى مع تأشيرة عند الوصول، بينما حلت جوازات سفر ألمانيا، والسويد، وفنلندا، ولوكسمبورغ، وإسبانيا، وفرنسا، وإيطاليا، وهولندا، والنمسا، وسويسرا وكوريا الجنوبية، في المرتبة الثانية، حيث تتيح لحاملي جوازاتها الدخول إلى 173 دولة.

ليلة رأس السنة

مؤشر السفر

ويقدم مؤشر باسبورت إندكس، التابع لشركة آرتون كابيتال للاستشارات المالية العالمية، تصنيفًا لـ193 دولة عضو في الأمم المتحدة وستة أقاليم  بجمهورية الصين، وتايوان وماكاو، وهونج كونج، وكوسوفو، والأراضي الفلسطينية، والفاتيكان. ويتم استبعاد المناطق التي تم ضمّها إلى دول أخرى.

وأفاد بيان شركة آرتون، بأنه طوال الوباء، ظلت الإمارات بعيدة إلى حد كبير عن عمليات الإغلاق واسعة النطاق التي شوهدت في جميع أنحاء العالم، وبدلاً من ذلك اعتمدت على تعليمات صارمة للأقنعة والتطعيمات.

طفرة بجوازات السفر

وجذبت طريقة تعامل الحكومة الإماراتية مع الوباء الزوار من جميع أنحاء العالم الذين يتطلعون إلى الهروب من القيود في بلدانهم الأصلية، حسبما أفاد التقرير العالمي.

وقالت آرتون، إن جوازات السفر لكل دولة تقريبًا في جميع أنحاء العالم أصبحت أكثر قوة هذا العام، مع حرص الدول على جني الفوائد الاقتصادية التي توفرها من خلال توفير قدر أكبر من حرية التنقل.

تأثير الحرب

وأضافت آرتون في بيان: التنقل والسفر عبر العالم يتزايد بسرعة، على الرغم من اندلاع الصراع في أوروبا وتزايد التوترات على الحدود الروسية الأوروبية.

وأوضحت أنه على الرغم من أن العالم لا يزال يشعر بتوابع الوباء، إلا أنه من المدهش أن السفر لم يكن أسهل من أي وقت مضى، مع النمو المطرد في قوة جوازات السفر في جميع المجالات، وهو اتجاه من المتوقع أن يستمر حتى عام 2023.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

مواعيد التسجيل المبكر في جامعة أم القرى
السعودية اليوم

مواعيد التسجيل المبكر في جامعة أم القرى

السعودية اليوم
ولي العهد: ميزانية 2023 تركز على مرحلة...
محمد بن سلمان

ولي العهد: ميزانية 2023 تركز على مرحلة...

محمد بن سلمان
جماهير السعودية أعطت نكهة لبطولة كأس العالم
السعودية اليوم

جماهير السعودية أعطت نكهة لبطولة كأس العالم

السعودية اليوم
العريفي يتحدث عن تفاعل ماسك على تغريدته...
السعودية اليوم

العريفي يتحدث عن تفاعل ماسك على تغريدته...

السعودية اليوم
غداً.. إلزام سائقي الشاحنات بالبطاقة المهنية
السعودية اليوم

غداً.. إلزام سائقي الشاحنات بالبطاقة المهنية

السعودية اليوم
أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم
السوق

أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم

السوق
مشاركة الأخضر بكأس العالم ستبقى في الذاكرة...
حصاد اليوم

مشاركة الأخضر بكأس العالم ستبقى في الذاكرة...

حصاد اليوم
الجهاز المناعي مثل وزارة الدفاع له نقاط...
صحة وطب‎

الجهاز المناعي مثل وزارة الدفاع له نقاط...

صحة وطب‎