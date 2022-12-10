أقوى جوازات السفر حول العالم في 2022

هيمنت الدول الأوروبية على قائمة أقوى جوازات السفر حول العالم، فيما احتلت دولة عربية التصنيف كصاحبة أقوى جواز سفر بالعالم لعام 2022.

مؤشر آرتون

وتصدرت الإمارات القائمة، وفقًا لمؤشر جوازات السفر الذي نشرته Arton Capital، والذي يضم 10 دول أغلبها أوروبية.

ويمكن للمسافرين، من خلال جواز السفر الإماراتي، الدخول إلى 180 دولة، بينها 121 دولة من دون تأشيرة مسبقة، و59 دولة أخرى مع تأشيرة عند الوصول، بينما حلت جوازات سفر ألمانيا، والسويد، وفنلندا، ولوكسمبورغ، وإسبانيا، وفرنسا، وإيطاليا، وهولندا، والنمسا، وسويسرا وكوريا الجنوبية، في المرتبة الثانية، حيث تتيح لحاملي جوازاتها الدخول إلى 173 دولة.

مؤشر السفر

ويقدم مؤشر باسبورت إندكس، التابع لشركة آرتون كابيتال للاستشارات المالية العالمية، تصنيفًا لـ193 دولة عضو في الأمم المتحدة وستة أقاليم بجمهورية الصين، وتايوان وماكاو، وهونج كونج، وكوسوفو، والأراضي الفلسطينية، والفاتيكان. ويتم استبعاد المناطق التي تم ضمّها إلى دول أخرى.

وأفاد بيان شركة آرتون، بأنه طوال الوباء، ظلت الإمارات بعيدة إلى حد كبير عن عمليات الإغلاق واسعة النطاق التي شوهدت في جميع أنحاء العالم، وبدلاً من ذلك اعتمدت على تعليمات صارمة للأقنعة والتطعيمات.

طفرة بجوازات السفر

وجذبت طريقة تعامل الحكومة الإماراتية مع الوباء الزوار من جميع أنحاء العالم الذين يتطلعون إلى الهروب من القيود في بلدانهم الأصلية، حسبما أفاد التقرير العالمي.

وقالت آرتون، إن جوازات السفر لكل دولة تقريبًا في جميع أنحاء العالم أصبحت أكثر قوة هذا العام، مع حرص الدول على جني الفوائد الاقتصادية التي توفرها من خلال توفير قدر أكبر من حرية التنقل.

تأثير الحرب

وأضافت آرتون في بيان: التنقل والسفر عبر العالم يتزايد بسرعة، على الرغم من اندلاع الصراع في أوروبا وتزايد التوترات على الحدود الروسية الأوروبية.

وأوضحت أنه على الرغم من أن العالم لا يزال يشعر بتوابع الوباء، إلا أنه من المدهش أن السفر لم يكن أسهل من أي وقت مضى، مع النمو المطرد في قوة جوازات السفر في جميع المجالات، وهو اتجاه من المتوقع أن يستمر حتى عام 2023.