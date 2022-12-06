يترقب زوار البوليفارد إحدى فعاليات موسم الرياض 2022، الاستمتاع بمشاهدة بحيرة لاجون أكبر بحيرة صناعية في العالم، وخوض التجارب الاستثنائية من خلالها.

ونشر رئيس هيئة الترفيه، تركي آل الشيخ، على حسابه الرسمي بموقع “تويتر”، محمسًا الزوار بقوله: بحيرة لاجون … أكبر بحيرة صناعية في العالم تنتظركم في بوليفارد وورلد.

بحيرة لاجون

أكبر بحيرة صناعية في العالم مساحتها 12.19 هيكتار، تم إنجازها أثناء انطلاق فعاليات موسم الرياض 2022، بالتعاون مع الهيئة العامة للترفيه بالمملكة يوم 21 نوفمبر 2022، كما دخلت موسوعة جينيس للأرقام القياسية.

بوليفارد وورلد

وتضم منطقة “بوليفارد وورلد” أكبر بحيرة صناعية في العالم، حيث يتاح للزوار التمتع فيها بركوب الغواصات لأول مرة في مدينة الرياض، كما يمكن الاستمتاع بعدد من الفعاليات المميزة، مثل قرية كومبات، وقرية سوبر هيرو، وتجربة أكبر سفير في العالم، إضافةً إلى تلفريك يتيح التنقل بين المنطقة وبين “بوليفارد رياض سيتي”، بطاقة استيعابية تصل إلى 3 آلاف زائر كل ساعة.