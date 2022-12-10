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وسط مخاوف من الركود

أكبر خسائر أسبوعية لأسعار النفط منذ شهور

2022-12-10 الساعة 11:39
أكبر خسائر أسبوعية لأسعار النفط منذ شهور
المواطن - فريق التحرير

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انخفضت أسعار النفط عند التسوية في تعاملات متقلبة بجلسة، أمس الجمعة، مع تسجيل الخامين القياسيين أكبر خسائر أسبوعية منذ عدة شهور وسط مخاوف متنامية من الركود بسبب القلق بشأن الإمدادات في أعقاب بيانات ضعيفة في الصين وأوروبا والولايات المتحدة.

الخام الأمريكي

ونزل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 44 سنتًا إلى 71.02 دولار للبرميل عند التسوية، مسجلًا أدنى مستوى في 2022. وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 5 سنتات إلى 76.10 دولار للبرميل عند التسوية.

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وقال روبرت يوجر المحلل لدى ميزوهو لرويترز: أي مخاوف بشأن العرض أصبحت ثانوية بالنسبة للمخاوف بشأن الاقتصاد.

ارتفاع طفيف

كانت أسعار النفط قد حصلت على بعض الدعم وارتفعت أكثر من 1% في وقت سابق من الجلسة، بعد أن قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن بلاده، أكبر دولة مصدرة للطاقة في العالم، قد تخفض الإنتاج ردًا على فرض سقف لسعر صادراتها من الخام.

ومع ذلك، أدى ارتفاع أعلى بقليل من المتوقع في أسعار المنتجين في الولايات المتحدة في نوفمبر وأخبار عن إعادة التشغيل الجزئي لخط أنابيب كيستون إلى تراجع مكاسب الخام ودفع الخامان القياسيان إلى الانخفاض أكثر من دولار للبرميل.

خسائر أسبوعية

وأغلق خط كيستون في وقت سابق هذا الأسبوع بعد تسرب 14000 برميل نفط في كانساس.

وسجل الخامان القياسيان خسائر أسبوعية بنحو 10% لكل منها، في أكبر انخفاض أسبوعي بالنسبة المئوية للخام الأمريكي منذ أوائل أغسطس ولبرنت منذ أبريل.

وقال خبراء اقتصاد إن ارتفاع عدد إصابات كورونا في الصين سيضعف على الأرجح النمو الاقتصادي خلال الأشهر القليلة المقبلة، على الرغم من تخفيف بعض القيود، مما يؤدي إلى انتعاش ولكن في وقت لاحق في عام 2023.

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