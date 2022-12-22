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جوانكا في صدارة القائمة

أكثر اللاعبين صناعة للفرص بدوري روشن

2022-12-22 الساعة 3:47
أكثر اللاعبين صناعة للفرص بدوري روشن
المواطن - فريق التحرير

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تشهد منافسات الموسم الرياضي الحالي من دوري روشن السعودي تألقًا لافتًا من العديد من اللاعبين على صعيد صناعة الفرص.

الأكثر صناعة للفرص

وكشف حساب دوري روشن السعودي الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن قائمة الأكثر صناعة للفرص حتى الجولة التاسعة، والتي يتصدرها نجم الشباب، كريستيان جوانكا بـ23 فرصة خلال 716 دقيقة.

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كريستيان جوانكا
جوانكا – المصدر @AlShababSaudiFC

وجاء نجم فريق ضمك، أنتوليتش في المركز الثاني بـ22 فرصة خلال 810 دقيقة، ثم نجم نادي الوحدة، فيصل فجر بـ19 فرصة في 688 دقيقة، وحل نجم فريق الاتحاد، إيغور كورونادو رابعًا بـ19 فرصة خلال 700 دقيقة.

فيصل فجر في دوري روشن
فيصل فجر

ويتواجد نجم فريق الفتح، كريستيان كويفا في المركز الخامس بقائمة الأكثر صناعة للفرص في دوري روشن بـ18 فرصة خلال 601 دقيقة، ثم نجم الرائد، محمد فوزير بـ18 فرصة في 620 دقيقة، ونجم الطائي، أمير سعيود بـ18 فرصة في 764 دقيقة.

كريستيان كويفا
كويفا – المصدر @SPL

ترتيب دوري روشن

على الجانب الآخر، جاء جدول ترتيب دوري روشن بعد الجولة التاسعة، كالتالي؛ الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر في الصدارة برصيد 22 نقطة، بالتساوي مع الشباب الذي يملك مباراة مؤجلة، وبفارق نقطتين عن الهلال والتعاون.

دوري روشن السعودي
لاعبو النصر – المصدر spl

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد المركز الخامس برصيد 18 نقطة، ثم ضمك برصيد 16 نقطة، يليه الطائي بـ15 نقطة، وبفارق نقطتين عن أبها، ثم الفتح برصيد 12 نقطة، يليه الاتفاق برصيد 10 نقاط، والرائد بـ9 نقاط.

ويقع الوحدة في المركز الـ12 برصيد 7 نقاط، ثم الفيحاء بـ5 نقاط، يليه العدالة برصيد 4 نقاط، بالتساوي مع الخليج، ويتذيل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الباطن جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد نقطة.

الخليج
لاعبو الخليج – المصدر spl

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