Icon

ديوانية المعرفة تناقش “الاستثمار في المملكة.. فرص وتطلعات” Icon إدارة الأزمات بـ إمارة مكة: تجنبوا الأنفاق واستخدموا الطرق البديلة Icon أجواء شتوية متوقعة في المأكل والمشرب والملبس طوال 90 يومًا Icon تعليق الدراسة غداً في مكة وبحرة والجموم والكامل Icon السجن 20 عاماً و500 ألف ريال غرامات لــ 5 متهمين بغسل أموال Icon الحصيني يتوقع استمرار الحالة الممطرة السابعة حتى صباح الغد: البسوا ولبّسوا عيالكم Icon تكليف عبداللطيف بن محمد العبداللطيف رئيساً لـ المرئي والمسموع Icon وزير الطاقة: المجهود الجماعي لأوبك+ هو المحقق لما نسميه معجزة في 2020 Icon الأمر بالمعروف تشارك بدورياتها الميدانية بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل Icon الصلاة على الشيخ أحمد الحواشي عصر اليوم بالمسجد الحرام Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

آخر الاخبار
الرياضة
حصاد اليوم
قبل انطلاق الجولة التاسعة

أكثر اللاعبين صناعة للفرص بمباراة في دوري روشن

2022-12-12 الساعة 10:09
أكثر اللاعبين صناعة للفرص بمباراة في دوري روشن
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

شهدت منافسات الموسم الرياضي الحالي من دوري روشن السعودي تألقًا لافتًا من العديد من اللاعبين على صعيد صناعة الفرص.

الأكثر صناعة للفرص في مباراة

ونجح 5 لاعبين في صناعة 6 فرص في مباراة واحدة ضمن منافسات دوري روشن السعودي، وهم؛ نجم فريق الوحدة، المغربي فيصل فجر خلال لقاء أبها، ونجم نادي النصر، عبدالرحمن غريب أمام الاتحاد.

قد يهمّك أيضاً
Img

الملك سلمان يعلن عن ميزانية 2023 بإيرادات تريليون و130 مليار ريال

Img

تفاصيل صادمة لوفاة 4 أفراد من أسرة غرقًا في خزان بمحايل

عبدالرحمن غريب
غريب – المصدر @AlNassrFC

ويتواجد أيضًا في قائمة أكثر اللاعبين صناعة للفرص في مباراة واحدة، نجم الشباب، الأرجنتيني إيفر بانيغا ضد الفيحاء، نجم نادي الهلال، مصعب الجوير أمام الاتفاق، ونجم فريق النصر، سامي النجعي في لقاء العدالة.

بانيغا
بانيغا – المصدر @AlShababSaudiFC

عودة دوري روشن

وفي السياق ذاته، تعود منافسات دوري روشن السعودي بالجولة التاسعة، مساء يوم الخميس المقبل، وذلك بعد توقف دام لشهرين تقريبًا، نظرًا لمشاركة الأخضر في نهائيات كأس العالم 2022.

وقبل فترة التوقف الحالية، ينفرد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب بصدارة الترتيب برصيد 22 نقطة، يليه النصر بـ19 نقطة، ثم الاتحاد برصيد 18 نقطة، يليه الهلال بـ17 نقطة، بالتساوي مع التعاون.

وحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي ضمك سادسًا برصيد 15 نقطة، بالتساوي مع الطائي، ثم الفتح برصيد 12 نقطة، ويمكن الاطلاع على جدول ترتيب البطولة عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

الشباب
لاعبو الشباب – المصدر @SPL

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

السماح للسيارات الصغيرة بالعمل في تطبيقات نقل...
السعودية اليوم

السماح للسيارات الصغيرة بالعمل في تطبيقات نقل...

السعودية اليوم
الصلاة على الشيخ أحمد الحواشي عصر اليوم...
السعودية اليوم

الصلاة على الشيخ أحمد الحواشي عصر اليوم...

السعودية اليوم
5 غيابات تُجبر رينارد على تحديد تشكيل...
كأس العالم

5 غيابات تُجبر رينارد على تحديد تشكيل...

كأس العالم
البرلمان الأوروبي يصنف روسيا دولة راعية للإرهاب
العالم

البرلمان الأوروبي يصنف روسيا دولة راعية للإرهاب

العالم
المغرب والحلم التاريخي
كأس العالم

المغرب والحلم التاريخي

كأس العالم
رجل يرشق الملك تشارلز بالبيض مجددًا 
العالم

رجل يرشق الملك تشارلز بالبيض مجددًا 

العالم
لقطات توثق مغادرة ولي العهد لجمهورية إندونيسيا
السعودية اليوم

لقطات توثق مغادرة ولي العهد لجمهورية إندونيسيا

السعودية اليوم
أمطار وسحب رعدية ورياح نشطة وبرد على...
السعودية اليوم

أمطار وسحب رعدية ورياح نشطة وبرد على...

السعودية اليوم