أكثر اللاعبين صناعة للفرص بمباراة في دوري روشن

شهدت منافسات الموسم الرياضي الحالي من دوري روشن السعودي تألقًا لافتًا من العديد من اللاعبين على صعيد صناعة الفرص.

الأكثر صناعة للفرص في مباراة

ونجح 5 لاعبين في صناعة 6 فرص في مباراة واحدة ضمن منافسات دوري روشن السعودي، وهم؛ نجم فريق الوحدة، المغربي فيصل فجر خلال لقاء أبها، ونجم نادي النصر، عبدالرحمن غريب أمام الاتحاد.

ويتواجد أيضًا في قائمة أكثر اللاعبين صناعة للفرص في مباراة واحدة، نجم الشباب، الأرجنتيني إيفر بانيغا ضد الفيحاء، نجم نادي الهلال، مصعب الجوير أمام الاتفاق، ونجم فريق النصر، سامي النجعي في لقاء العدالة.

عودة دوري روشن

وفي السياق ذاته، تعود منافسات دوري روشن السعودي بالجولة التاسعة، مساء يوم الخميس المقبل، وذلك بعد توقف دام لشهرين تقريبًا، نظرًا لمشاركة الأخضر في نهائيات كأس العالم 2022.

وقبل فترة التوقف الحالية، ينفرد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب بصدارة الترتيب برصيد 22 نقطة، يليه النصر بـ19 نقطة، ثم الاتحاد برصيد 18 نقطة، يليه الهلال بـ17 نقطة، بالتساوي مع التعاون.

وحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي ضمك سادسًا برصيد 15 نقطة، بالتساوي مع الطائي، ثم الفتح برصيد 12 نقطة، ويمكن الاطلاع على جدول ترتيب البطولة عبر الرابط التالي (اضغط هنا).