أكثر اللاعبين مساهمة بتسجيل الأهداف في دوري روشن

شهدت منافسات الموسم الرياضي الحالي من دوري روشن السعودي تألقًا لافتًا من العديد من اللاعبين على صعيد صناعة الأهداف.

الأكثر مساهمة بتسجيل الأهداف

وكشف حساب دوري روشن السعودي الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن قائمة اللاعبين الأكثر مساهمة بتسجيل الأهداف، والتي يتصدرها نجم النصر، أندرسون تاليسكا، حيث نجح في هز الشباك 8 مرات.

ويحتل نجم فريق الشباب، كارلوس جونيور المركز الثاني، بعدما ساهم في تسجيل 7 أهداف، حيث نجح في تسجيل 6 أهداف وصنع آخر، وتمكن نجم نادي الهلال، أوديون إيغالو من إحراز 5 أهداف وقدم تمريرة حاسمة.

ونجح نجم النصر، لويس جوستافو في تسجيل 4 أهداف وصنع هدفين، وتمكن نجم الشباب، آرون بوبيندزا في إحراز 3 أهداف وصنع مثلهم، وسجل نجما التعاون والاتحاد، كاكو وإيغور كورونادو هدفًا وصنعا 5 أهداف.

ترتيب دوري روشن السعودي

على الجانب الآخر، جاء جدول ترتيب دوري روشن السعودي، كالتالي؛ الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر في الصدارة برصيد 22 نقطة، بالتساوي مع الشباب الذي يملك مباراة مؤجلة، وبفارق نقطتين عن الهلال والتعاون.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد المركز الخامس برصيد 18 نقطة، ثم ضمك برصيد 16 نقطة، يليه الطائي بـ15 نقطة، وبفارق نقطتين عن أبها، ثم الفتح برصيد 12 نقطة، يليه الاتفاق برصيد 10 نقاط، والرائد بـ9 نقاط.

ويتواجد الوحدة في المركز الـ12 برصيد 7 نقاط، ثم الفيحاء بـ5 نقاط، يليه العدالة برصيد 4 نقاط، بالتساوي مع الخليج، ويتذيل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الباطن جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد نقطة.