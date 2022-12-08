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منصة مدرستي وشيرين أبوعاقلة

أكثر ما بحث عنه السعوديون في جوجل  

2022-12-08 الساعة 8:27
أكثر ما بحث عنه السعوديون في جوجل  
الواطن - فريق التحرير

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شغلت العديد من الموضوعات الرأي العام السعودي عبر تصدرها محرك البحث جوجل، فيما أعلنت جوجل، قوائم عمليات البحث الأكثر رواجاً بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في 2022، بما يعكس اهتمامات سكان دول المنطقة بمختلف الموضوعات.

منصة مدرستي

وتصدرت منصة التعليم الذكي مدرستي، قائمة عمليات البحث، ومن بعدها نظام نور لمتابعة سلوك ومواظبة الطلاب في المدرسة إلكترونياً، كما كانت الإعلامية الفلسطينية الأمريكية شيرين أبو عاقلة، التي لاقت حتفها برصاص إسرائيلي، من بين أكثر الشخصيات بحثاً.

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الغزالة رايقة

وأظهرت القوائم أن سعر الدولار مقابل الجنيه، احتل المركز الأول في البحث في مصر، فيما جاء مؤتمر المناخ الذي استضافته مدينة شرم الشيخ في المركز الثاني، وكانت أغنية الغزالة رايقة من فيلم، من أجل زيكو،  على قمة قائمة الترفيه.

وفي الإمارات، تصدر كأس العالم لكرة القدم 2022 قوائم البحث ومن بعده لعبة ووردل الإلكترونية، فيما كانت الملكة إليزابيث الثانية هي الشخصية الأكثر بحثاً.

الأكثر بحثًا

وقالت جوجل في بيان تم إعداد القوائم من خلال النظر إلى المواضيع والأسئلة التي لاقت اهتماماً متزايداً من الأفراد مقارنةً بالعام الماضي.

وأضافت: يعتمد أكثر من ثلثي الأشخاص في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على البحث لمتابعة الأخبار، بنسبة 74% في الإمارات و62% في السعودية و68% في مصر.

جوجل الشرق الأوسط

وقال نجيب جرار مدير تسويق المنتجات في جوجل الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: تعكس نتائج البحث هذا العام مدى لجوء الناس في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للبحث عن معلومات دقيقة وموثوقة على جوجل.

وأضاف: لطالما كانت المعرفة في صميم مهمة جوجل، وسنواصل تطوير محرك البحث لجعله أكثر إفادة للمستخدمين في الوطن العربي وفي جميع أنحاء العالم.

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