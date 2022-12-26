أكثر من 200 كتاب في التخريج والربط الفقهي بموقع الملك عبدالله للسنة النبوية

دشن نائب الرئيس العام للشؤون التنفيذية بالرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء المشرف على مكتب المفتي العام، الشيخ فهد بن عبـدالعـزيـز الـعـواد، الـيوم، مـوقع برنامج خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز- رحمه الله- للسنة النبوية المطهرة على شبكة الإنترنـت.

وكان ذلك بحضور المشـرف الـعـام علـى تقنية المعلومات بالرئاسـة زيـد الزمامي ومدير عام العلاقات العامة والإعلام أحمد النجعي.

أفضل البرامج

ويعد برنامج خادم الحرمين الشريفين للسنة النبويـة مـن أفضل البرامج التي خـدمـت السنة.

أكثر من كتاب خدمي

يحتوي على أكثر من ثلاثين كتابًا مـن كتب الحديث الأصلية، وفيه أكثـر مـن 200 كتـاب خـدمـي، كمـا يضـم خـدمـة النصـوص المجمعـة وخدمة التخريج، وخدمة الربط الفقهي.

وأكـد العـواد، حـرص المفتي العام على تطوير العمـل فـي الرئاسة واستخدام وتسخير كافة الإمكانات، والتقنيات المتاحـة لتقديـم الـعلـم الشـرعي مـن مـصـادره السليمة وتيسير وصـول خدماتها لجميع الشرائح المستهدفة.