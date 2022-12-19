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وسط أجواء تراثية

أكثر من 5 آلاف مشجع في نهائي كأس العالم بمهرجان الإبل

2022-12-19 الساعة 1:55
أكثر من 5 آلاف مشجع في نهائي كأس العالم بمهرجان الإبل
المواطن - واس

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احتضن مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل أكثر من 5 آلاف مشجع لكرة القدم، حرصوا على مشاهدة المباراة النهائية لكأس العالم، وسط أجواء تراثية حفّها الحماس الكبير.

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8 شاشات عملاقة

وشهدت المناطق التي خصصتها إدارة المهرجان توافد الزوار الذين استمتعوا بأجواء كروية بأحدث التقنيات المرئية والصوتية، وسط منظومة متكاملة من الخدمات عبر عن 8 شاشات عملاقة في منطقة كأس العالم، حيث ضمت في مكوناتها جميع معالم بيئة الصحراء، إذ جُهِّزت المشبَّات المخصصة للتدفئة، إضافة إلى المطاعم المتنوعة والمقاهي الشعبية والعالمية التي استهوت الأسرة خلال إجازة نهاية الأسبوع المطولة.

إحياء التراث السعودي

وكانت أرض الصياهد الجنوبية قد شهدت مجموعة من فعاليات المهرجان في نسخته السابعة التي تقام تحت شعار همة طويق، الهادف إلى دعم وإحياء التراث السعودي العريق، والمحافظة عليه، وإظهار ما تمثله الإبل من أهمية في تاريخ شبه الجزيرة العربية.

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