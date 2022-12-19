أكثر من 5 آلاف مشجع في نهائي كأس العالم بمهرجان الإبل

وظائف لدى أمانة الحدود الشمالية عبر جدارات تسجيل 28 حالة إصابة جديدة بكورونا وتعافي 41 230 وظيفة في الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني زوار البوليفارد يحتفلون باليوم الوطني البحريني إنقاذ مخالف يمني سقط في منطقة جبلية بجازان لقطات لمعرض أنا عربية بعدسة “المواطن” بأكبر تشكيلة للأزياء الفحوصات الطبية الأولية للتوأم السيامي النيجيري جيدة المها العربي في محمية نيوم لأول مرة منذ قرن السعودية أولاً.. الرياض تُذّكر الجميع بأنها لم ولن تكون تابعة لأحد توقعات لطقس نهاية الأسبوع: اكشتوا نهارًا للكبار والأطفال
احتضن مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل أكثر من 5 آلاف مشجع لكرة القدم، حرصوا على مشاهدة المباراة النهائية لكأس العالم، وسط أجواء تراثية حفّها الحماس الكبير.
وشهدت المناطق التي خصصتها إدارة المهرجان توافد الزوار الذين استمتعوا بأجواء كروية بأحدث التقنيات المرئية والصوتية، وسط منظومة متكاملة من الخدمات عبر عن 8 شاشات عملاقة في منطقة كأس العالم، حيث ضمت في مكوناتها جميع معالم بيئة الصحراء، إذ جُهِّزت المشبَّات المخصصة للتدفئة، إضافة إلى المطاعم المتنوعة والمقاهي الشعبية والعالمية التي استهوت الأسرة خلال إجازة نهاية الأسبوع المطولة.
وكانت أرض الصياهد الجنوبية قد شهدت مجموعة من فعاليات المهرجان في نسخته السابعة التي تقام تحت شعار همة طويق، الهادف إلى دعم وإحياء التراث السعودي العريق، والمحافظة عليه، وإظهار ما تمثله الإبل من أهمية في تاريخ شبه الجزيرة العربية.