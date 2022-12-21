أكثر 3 لاعبين صناعة للأهداف بدوري روشن

تشهد منافسات الموسم الرياضي الحالي من بطولة دوري روشن السعودي تألقًا لافتًا من العديد من اللاعبين على صعيد صناعة الأهداف.

الأكثر صناعة للأهداف

وكشف حساب دوري روشن السعودي الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن قائمة اللاعبين الأكثر صناعة للأهداف، والتي يتصدرها نجم فريق التعاون، كاكو برصيد 5 أهداف خلال 516 دقيقة.

ويحتل نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، البرازيلي إيغور كورونادو المركز الثاني في صناعة 5 أهداف خلال 700 دقيقة، وتواجد نجم فريق الشباب، هتان باهبري في المركز الثالث بالقائمة برصيد 4 أهداف خلال 295 دقيقة.

جدول ترتيب دوري روشن

على الجانب الآخر، جاء جدول ترتيب دوري روشن السعودي بعد نهاية الجولة التاسعة، كالتالي؛ الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر في الصدارة برصيد 22 نقطة، بالتساوي مع الشباب الذي يملك مباراة مؤجلة، وبفارق نقطتين عن الهلال والتعاون.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد المركز الخامس برصيد 18 نقطة، ثم ضمك برصيد 16 نقطة، يليه الطائي بـ15 نقطة، وبفارق نقطتين عن أبها، ثم الفتح برصيد 12 نقطة، يليه فريق الاتفاق برصيد 10 نقاط، ثم نادي الرائد بـ9 نقاط.

ويتواجد فريق الوحدة في المركز الـ12 برصيد 7 نقاط، ثم الفيحاء بـ5 نقاط، يليه العدالة برصيد 4 نقاط، بالتساوي مع الخليج، ويتذيل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الباطن جدول ترتيب الدوري برصيد نقطة.