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كويلار ينفرد بصدارة القائمة

أكثر 4 لاعبين دقة بالتمرير في دوري روشن

2022-12-21 الساعة 4:07
أكثر 4 لاعبين دقة بالتمرير في دوري روشن
المواطن - مروة نبيل

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يتصدر نجم فريق الهلال، الكولومبي جوستافو كويلار قائمة أفضل اللاعبين في دقة التمرير ضمن منافسات دوري روشن السعودي.

أفضل اللاعبين في دقة التمرير

وكشف حساب دوري روشن السعودي الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن قائمة أفضل اللاعبين في دقة التمرير حتى الجولة التاسعة، والتي يتصدرها جوستافو كويلار بنسبة وصلت إلى 93.8%.

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ويحتل نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، الإيفواري غيسلان كونان بـ88.9%، ثم زميله البرازيلي لويس جوستافو برصيد 86.1%، وحل نجم الهلال، البيروفي أندريه كاريلو رابعًا 83.7%.

كاريلو
كاريلو – المصدر @Alhilal_FC

ترتيب دوري روشن السعودي

على الجانب الآخر، جاء جدول ترتيب دوري روشن السعودي، كالتالي؛ الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر في الصدارة برصيد 22 نقطة، بالتساوي مع الشباب الذي يملك مباراة مؤجلة، وبفارق نقطتين عن الهلال والتعاون.

نادي النصر
لاعبو النصر – المصدر @AlNassrFC

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد المركز الخامس برصيد 18 نقطة، ثم ضمك برصيد 16 نقطة، يليه الطائي بـ15 نقطة، وبفارق نقطتين عن أبها، ثم الفتح برصيد 12 نقطة، يليه الاتفاق برصيد 10 نقاط، والرائد بـ9 نقاط.

ويتواجد الوحدة في المركز الـ12 برصيد 7 نقاط، ثم الفيحاء بـ5 نقاط، يليه العدالة برصيد 4 نقاط، بالتساوي مع الخليج، ويتذيل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الباطن جدول ترتيب الدوري برصيد نقطة.

الباطن
لاعبو الباطن – المصدر spl

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