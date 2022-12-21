أكثر 4 لاعبين دقة بالتمرير في دوري روشن

يتصدر نجم فريق الهلال، الكولومبي جوستافو كويلار قائمة أفضل اللاعبين في دقة التمرير ضمن منافسات دوري روشن السعودي.

أفضل اللاعبين في دقة التمرير

وكشف حساب دوري روشن السعودي الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن قائمة أفضل اللاعبين في دقة التمرير حتى الجولة التاسعة، والتي يتصدرها جوستافو كويلار بنسبة وصلت إلى 93.8%.

ويحتل نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، الإيفواري غيسلان كونان بـ88.9%، ثم زميله البرازيلي لويس جوستافو برصيد 86.1%، وحل نجم الهلال، البيروفي أندريه كاريلو رابعًا 83.7%.

ترتيب دوري روشن السعودي

على الجانب الآخر، جاء جدول ترتيب دوري روشن السعودي، كالتالي؛ الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر في الصدارة برصيد 22 نقطة، بالتساوي مع الشباب الذي يملك مباراة مؤجلة، وبفارق نقطتين عن الهلال والتعاون.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد المركز الخامس برصيد 18 نقطة، ثم ضمك برصيد 16 نقطة، يليه الطائي بـ15 نقطة، وبفارق نقطتين عن أبها، ثم الفتح برصيد 12 نقطة، يليه الاتفاق برصيد 10 نقاط، والرائد بـ9 نقاط.

ويتواجد الوحدة في المركز الـ12 برصيد 7 نقاط، ثم الفيحاء بـ5 نقاط، يليه العدالة برصيد 4 نقاط، بالتساوي مع الخليج، ويتذيل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الباطن جدول ترتيب الدوري برصيد نقطة.