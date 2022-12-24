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أكرم توفيق: كهربا ليس سبب إصابتي

2022-12-24 الساعة 4:22
أكرم توفيق: كهربا ليس سبب إصابتي
المواطن - فريق التحرير

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علق نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصري، أكرم توفيق على الإصابة القوية على مستوى الركبة التي تعرض لها بالأمس.

إصابة قوية

وتعرض أكرم لإصابة قوية في الركبة خلال تدريبات الأهلي الجماعية بعد كرة مشتركة مع زميله محمود عبدالمنعم كهربا، ودخل في نوبة بكاء شديدة، قبل أن يُغادر إلى المستشفى لإجراء أشعة وفحوصات طبية.

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اكرم توفيق
أكرم – المصدر @AlAhly

وتُشير التقارير إلى تعرض أكرم توفيق لإصابة بقطع في الرباط الصليبي للمرة الثانية هذا العام، ولكن هذه المرة في القدم السليمة، ولم يعلن الأهلي أي تفاصيل حتى الآن، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

أكرم توفيق
أكرم – المصدر @AlAhly

أول تعليق من أكرم توفيق

وفي أول تعليق بعد الإصابة، قال أكرم توفيق: “الحمدلله رب العالمين أولًا وأخيرًا، ثانيًا، هناك أشخاص تقول أن كهربا سبب الإصابة، وهذا غير موجود من الأساس، فكلها أقدار وأنا راض بقضاء الله وقدره”.

وتابع نجم النادي الأهلي والمنتخب المصري عبر حسابه الخاص على موقع “انستقرام”، قائلًا: “أشكر كل من قام بالسؤال عن حالتي من أجل الاطمئنان على سلامتي”.

أكرم توفيق
أكرم – المصدر @AlAhly

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