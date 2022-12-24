أكرم توفيق: كهربا ليس سبب إصابتي

تراجع حالات كورونا.. 23 إصابة جديدة وتعافي 35 هل تكون المركبات الصغيرة جدًّا حلًّا لـ الزحام في السعودية؟ القبض على مواطن أطلق النار على شخصين وقتل أحدهما في الرياض انتظام الرحلات الجوية في مطار جدة بعد تأثرها جزئيًّا السحيباني: المبيت بالأودية مكروه وقد يصل للتحريم توجيه الاتهام بالشروع بالقتل والسلب للمتهمين في حادثة دهس شخص في القطيف الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية تحفز على الإبداع والابتكار بالمملكة بيان مشترك.. تعزيز العلاقات بين المملكة وجورجيا واغتنام فرص التكامل والاستثمار عليان الرشيد مستشارًا للتحرير للشؤون الأمنية والاستراتيجية جدة الآن .. أجواء ماطرة ورياح نشطة
علق نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصري، أكرم توفيق على الإصابة القوية على مستوى الركبة التي تعرض لها بالأمس.
وتعرض أكرم لإصابة قوية في الركبة خلال تدريبات الأهلي الجماعية بعد كرة مشتركة مع زميله محمود عبدالمنعم كهربا، ودخل في نوبة بكاء شديدة، قبل أن يُغادر إلى المستشفى لإجراء أشعة وفحوصات طبية.
وتُشير التقارير إلى تعرض أكرم توفيق لإصابة بقطع في الرباط الصليبي للمرة الثانية هذا العام، ولكن هذه المرة في القدم السليمة، ولم يعلن الأهلي أي تفاصيل حتى الآن، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).
وفي أول تعليق بعد الإصابة، قال أكرم توفيق: “الحمدلله رب العالمين أولًا وأخيرًا، ثانيًا، هناك أشخاص تقول أن كهربا سبب الإصابة، وهذا غير موجود من الأساس، فكلها أقدار وأنا راض بقضاء الله وقدره”.
وتابع نجم النادي الأهلي والمنتخب المصري عبر حسابه الخاص على موقع “انستقرام”، قائلًا: “أشكر كل من قام بالسؤال عن حالتي من أجل الاطمئنان على سلامتي”.