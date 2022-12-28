أكشن مع وليد: فهد بن نافل يُفكر بالاستمرار 4 سنوات أو الرحيل نهاية الموسم

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كشفت تقارير إعلامية أن فهد بن نافل، رئيس نادي الهلال، سيحسم قراره النهائي حول البقاء في منصبه أو الرحيل مع نهاية الموسم الحالي.
"بن نافل" و"الحائلي" و"البلطان" و"المطوع" والدبل بين التجديد أو رئاسة جديدة#أكشن_مع_وليد
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— أكشن مع وليد (@ActionMa3Waleed) December 28, 2022
وذكر برنامج “أكشن مع وليد” الذي يُقدمه الإعلامي وليد الفراج أن ابن نافل يُفكر بالاستمرار لمدة 4 سنوات مقبلة كرئيس للنادي أو الرحيل بنهاية الموسم.
وأعربت جماهير أزرق الرياض عن رغبتها ببقاء ابن نافل كرئيس للنادي من أجل الاستمرار في تحقيق البطولات والإنجازات.
ونجح أزرق الرياض وتحت قيادة ابن نافل في تحقيق 7 بطولات من أصل 9 ألقاب، حيث فاز الفريق في عهده بدوري المحترفين السعودي 3 مرات في آخر عامين بالإضافة للقبين في دوري أبطال آسيا، كذلك فاز الزعيم تحت قيادته بلقب كأس الملك ولقب كأس السوبر السعودي.
وحقق الهلال أيضًا المركز الرابع في بطولة كأس العالم للأندية مرتين عامي 2019 و2021.
وكان ابن نافل تولى رئاسة الهلال في يونيو من عام 2019 خلفًا لـ عبدالله الجربوع.