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تماشيًا مع مبادرة الرياض خضراء

ألعاب نوعية لمختلف الفئات في 17 حديقة بالرياض

2022-12-29 الساعة 12:13
ألعاب نوعية لمختلف الفئات في 17 حديقة بالرياض
المواطن - فريق التحرير

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افتتح الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عياف، أمين منطقة الرياض، اليوم، 17 حديقة توزعت في 13 حي بمختلف أنحاء مدينة الرياض، استكمالًا لمراحل خطة الأمانة حول زيادة عدد الحدائق العامة في الرياض، وإيمانًا بدورها في تحقيق تطلعات رؤية المملكة 2030، والرفع بمستوى جودة الحياة وتحسين المشاهد الحضرية وتطوير البنى التحتية والفراغ العام.

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 الأحياء

وشملت الأحياء: الرائد، إشبيليا، الخليج، قرطبة، الدار البيضاء، الضباب، الفلاح، المونسية، النخيل، النرجس، اليرموك، حطين، لبن؛ بمساحة إجمالية تتجاوز 194 ألف متر مربع.

 رفع تصنيف مدينة الرياض

فيما تسعى أمانة منطقة الرياض من خلال زيادة عدد الحدائق إلى تعزيز مفهوم الحديقة كمكان مناسب لكافة أطياف المجتمع، يستوعب تنظيم الفعاليات الصغيرة داخلها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، بالإضافة إلى رفع نسبة المسطحات الخضراء وتنمية الغطاء النباتي، التي ستسهم في رفع تصنيف مدينة الرياض في هذا المجال.

وتهدف الأمانة من خلال هذه المبادرة إلى زيادة وانتشار الحدائق داخل أحياء العاصمة، حيث يساهم قربها للمجتمع في زيادة المشاركة المجتمعية؛ كونها المكان الأمثل للفعاليات الصغيرة، بالإضافة إلى رفع نسبة المسطحات الخضراء بالأحياء تماشيًا مع مبادرة الرياض الخضراء، والتي تجاوزت مساحتها في الحدائق المطلقة 66 ألف متر مربع، وكذلك الاهتمام بمظاهر الأنسنة واستغلال الفراغ العام داخل الأحياء.

 ألعاب نوعية

كما تم تجهيز الحدائق بألعاب نوعية للأطفال تتوافق مع جميع الفئات العمرية لهم، وتم تهيئتها بمظلات تحميهم من أشعة الشمس المباشرة وكذلك تمكّن من استخدامها بجميع الأوقات، فضلًا عن المحافظة عليها، وتجاوز إجمالي مساحات الألعاب 12 ألف متر مربع، كما ضمت ممرات للمشاة بمسافة 71875 مترًا مربعًا، وأكثر من 1200 شجرة، يقابلها أكثر من 1300 موقف.

فعاليات

يذكر أن حفل الافتتاح تضمن عددًا من الفعاليات المصاحبة التي من شأنها التعريف بمبادرة الأمانة فيما يتعلق بالحدائق، إضافة إلى أنه سيتبع هذا الافتتاح عدة افتتاحات أخرى لحدائق جديدة في المدينة، لتسهم أمانة الرياض بذلك في توفير أماكن عصرية تتواءم مع متطلبات وتطلعات المجتمع.

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