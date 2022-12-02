ألمانيا تودع كأس العالم رغم رباعيتها في كوستاريكا

ودع منتخب ألمانيا نهائيات كأس العالم 2022 في قطر، رغم الفوز على منتخب كوستاريكا بنتيجة 4/ 2، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات.

كوستاريكا ضد ألمانيا

ونجح سيرجي جنابري في الدقيقة العاشرة من عمر الشوط الأول في إحراز هدف التقدم للمنتخب الألماني من ضربة رأسية.

وواصل المنتخب الألماني سعيه لإضافة الهدف الثاني ولكن دون جدوى، في ظل دفاع قوي من المنتخب الكوستاريكي.

ولم يحدث أي جديد لينتهي الشوط الأول بتقدم المنتخب الألماني بهدف دون رد.

وفي الشوط الثاني، سجل منتخب كوستاريكا هدف التعادل عبر تيخيدا في الدقيقة الـ58، ثم أضاف منتخب كوستاريكا الهدف الثاني بالدقيقة السبعين عبر اللاعب خوان فارجاس.

وعاد المنتخب الألماني وكشر عن أنيابه محرزًا 3 أهداف عبر اللاعب كاي هافرتز هدفين في الدقيقتين الـ74 والـ85، ثم سجل نيكلاس فولكفروج الهدف الرابع بالدقيقة التسعين.

وأصبح رصيد المنتخب الألماني بعد الفوز 4 نقاط في المركز الثالث، بينما تجمد رصيد كوستاريكا عند 3 نقاط، في المركز الرابع، ليغادر المنتخبان معًا بطولة مونديال قطر.