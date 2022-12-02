ألمانيا تودع كأس العالم رغم رباعيتها في كوستاريكا

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ودع منتخب ألمانيا نهائيات كأس العالم 2022 في قطر، رغم الفوز على منتخب كوستاريكا بنتيجة 4/ 2، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات.
هدف ألمانيا"88": ألمانيا 4-2 كوستاريكا#قطر2022 #كاس_العالم_قطر_2022 #قنوات_الكاس #Qatar2022 #FIFAWorldCup pic.twitter.com/qOVopEbsjPقد يهمّك أيضاً
— قنوات الكاس (@alkasschannel) December 1, 2022
ونجح سيرجي جنابري في الدقيقة العاشرة من عمر الشوط الأول في إحراز هدف التقدم للمنتخب الألماني من ضربة رأسية.
وواصل المنتخب الألماني سعيه لإضافة الهدف الثاني ولكن دون جدوى، في ظل دفاع قوي من المنتخب الكوستاريكي.
هدف ألمانيا"85": ألمانيا 3-2 كوستاريكا#قطر2022 #كاس_العالم_قطر_2022 #قنوات_الكاس #Qatar2022 #FIFAWorldCup pic.twitter.com/N5EhPy28SL
— قنوات الكاس (@alkasschannel) December 1, 2022
ولم يحدث أي جديد لينتهي الشوط الأول بتقدم المنتخب الألماني بهدف دون رد.
وفي الشوط الثاني، سجل منتخب كوستاريكا هدف التعادل عبر تيخيدا في الدقيقة الـ58، ثم أضاف منتخب كوستاريكا الهدف الثاني بالدقيقة السبعين عبر اللاعب خوان فارجاس.
هدف ألمانيا"75": ألمانيا 3-2 كوستاريكا#قطر2022 #كاس_العالم_قطر_2022 #قنوات_الكاس #Qatar2022 #FIFAWorldCup pic.twitter.com/nzwFW3kIO0
— قنوات الكاس (@alkasschannel) December 1, 2022
وعاد المنتخب الألماني وكشر عن أنيابه محرزًا 3 أهداف عبر اللاعب كاي هافرتز هدفين في الدقيقتين الـ74 والـ85، ثم سجل نيكلاس فولكفروج الهدف الرابع بالدقيقة التسعين.
هدف ألمانيا"73": ألمانيا 2-2 كوستاريكا#قطر2022 #كاس_العالم_قطر_2022 #قنوات_الكاس #Qatar2022 #FIFAWorldCup pic.twitter.com/mMBA0JHSGz
— قنوات الكاس (@alkasschannel) December 1, 2022
وأصبح رصيد المنتخب الألماني بعد الفوز 4 نقاط في المركز الثالث، بينما تجمد رصيد كوستاريكا عند 3 نقاط، في المركز الرابع، ليغادر المنتخبان معًا بطولة مونديال قطر.
هدف ألمانيا"10": ألمانيا 1-0 كوستاريكا#قطر2022 #كاس_العالم_قطر_2022 #قنوات_الكاس #Qatar2022 #FIFAWorldCup pic.twitter.com/4aSevp8rh3
— قنوات الكاس (@alkasschannel) December 1, 2022
هدف كوستاريكا"70": ألمانيا 1-2 كوستاريكا#قطر2022 #كاس_العالم_قطر_2022 #قنوات_الكاس #Qatar2022 #FIFAWorldCup pic.twitter.com/1rr92KYBwl
— قنوات الكاس (@alkasschannel) December 1, 2022