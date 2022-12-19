ألمانيا: وضع سقف لسعر الغاز الروسي وهم سياسي

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قالت جماعة ضغط الغاز الألمانية، زوكونفت غاز، اليوم الاثنين، إن محاولات الاتحاد الأوروبي للحد من أسعار الغاز بالجملة هي وهم سياسي، ولن ينجح من الناحية العملية.
وبحسب وكالة رويترز، قال العضو المنتدب، تيم كيلر، إن ألمانيا تطالب بضمانات قوية فيما يتعلق بأمن الإمدادات، وكذلك الاستقرار في كل من أسواق الطاقة والأسواق المالية، مؤكدًا على أن هذه هي المخاوف التي تشاركها أوروبا جميعًا.
وقالت وزيرة الطاقة البلجيكية دير سترايتن: هذا ليس مصدر قلق لألمانيا وحدها، إنه مصدر قلق لنا جميعًا، مضيفة: هذه الأزمة لم تنته بعد، وهناك موسم التخزين القادم قادم.
ومن جهة أخرى، قالت مفوضة الطاقة بالاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، إن الاتفاق حول الحد الأقصى لسعر الغاز في التكتل الأوروبي أصبح في متناول اليد.
ويجتمع وزراء الطاقة بدول الاتحاد الأوروبي في بروكسل، اليوم، حيث سيحاولون الموافقة على سياسة وضع سقف لأسعار الغاز الروسي، حيث بات الاتفاق في متناول اليد على حد وصفهم.
وتدفع 12 دولة منها بلجيكا وإيطاليا وبولندا وسلوفينيا باتجاه خفض كبير لسقف الاتحاد الأوروبي المزمع لأسعار الغاز، بينما يسعى التكتل جاهدًا للتوصل إلى اتفاق بشأن هذا الإجراء.
وخاضت دول الاتحاد الأوروبي جدلًا منذ شهور، حول ما إذا كانت ستضع حدا أقصى لأسعار الغاز، لكنها لم تسد الفجوة في وجهات النظر المتباينة حتى الآن.