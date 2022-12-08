ألميريا يصل الرياض استعدادًا لودية النصر

وصلت، صباح اليوم الخميس، بعثة فريق ألميريا الإسباني إلى الرياض، استعدادًا لمباراة الغد أمام فريق النصر.

ترتيب ألميريا

ويسعى فريق ألميريا إلى تأمين مركز بالمنطقة الدافئة في الليجا الإسبانية، حيث يحتل حاليًا المركز الـ14 برصيد 16 نقطة، من 14 مباراة، من 5 مرات فوز وتعادل وحيد، و8 هزائم.

مباراة ودية

ويواجه نادي النصر نظيره ألميريا الإسباني، غدًا الجمعة، على ملعب الأمير فيصل بن فهد، في مباراة ودية، ضمن إطار تحضيرات الفريقين لاستئناف الدوري في السعودية وإسبانيا، والمتوقفان هذه الأيام بسبب إقامة كأس العالم قطر 2022.

النصر

ويستعد النصر لمواجهة الرائد يوم 15 ديسمبر الجاري قبل مواجهة العدالة في كأس الملك.

ويحتل النصر المركز الثاني في الدوري برصيد 19 نقطة، جمعها من 8 مباريات فاز في 6 وتعادل في واحدة كما خسر في أخرى.