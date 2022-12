ألوان العلم الإماراتي تزين برج خليفة

أضاء برج خليفة بألوان علم دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك احتفالًا بذكرى اليوم الوطني الإماراتي الـ51 والذي يحل اليوم الجمعة الموافق الثاني من ديسمبر من كل عام.

لنحتفي بواحد وخمسين عاماً من الإنجاز والنمو والازدهار ونملأ قلوبنا حماساً للخمسين التالية! كل عامٍ وكلّنا بألف خير بمناسبة #اليوم_الوطني_الإماراتي!

Let us celebrate 51 glorious years of growth, progress and prosperity of our nation as we look forward to the next 50 years pic.twitter.com/dngvBe82LT

— Burj Khalifa (@BurjKhalifa) December 1, 2022