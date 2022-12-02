ألوان العلم الإماراتي تزين برج خليفة

أضاء برج خليفة بألوان علم دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك احتفالًا بذكرى اليوم الوطني الإماراتي الـ51 والذي يحل اليوم الجمعة الموافق الثاني من ديسمبر من كل عام.

51 عامًا من الإنجاز

ونشر الحساب الرسمي لبرج خليفة على موقع “تويتر”، مقطع فيديو يظهر إضاءة البرج بالعلم الإماراتي، مُعلقًا بالقول “لنحتفي بواحد وخمسين عامًا من الإنجاز والنمو والازدهار ونملأ قلوبنا حماسًا للخمسين التالية! كل عام وكلنا بألف خير بمناسبة اليوم الوطني للإمارات”.

ويأتي احتفال الإمارات بيومها الوطني هذا العام تحت شعار “روح الاتحاد”، ويعد هذا الاحتفال الأول في عهد رئيس الدولة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، الذي تولى مقاليد الحكم في 14 مايو الماضي، خلفًا لأخيه الراحل الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.

يوم الوطن

وفي تغريدة عبر حسابه بموقع “تويتر”، هنأ الشيخ محمد بن زايد شعب الإمارات بمناسبة اليوم الوطني، حيث قال إن “الثاني من ديسمبر يوم الوطن الأغلى والأجمل.. فيه أعاد زايد وإخوانه كتابة التاريخ”.

وأضاف “قصة اتحاد الإمارات التي اختزلت كل معاني الحكمة والعزيمة، ستستمر بإذن الله بمنهجها الراسخ في البناء والتطوير لمرحلة جديدة من استدامة المكتسبات والارتقاء بالطموحات.. كل عام وأنتم بخير”.