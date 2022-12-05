أمازون تقرر العودة لتويتر بـ100 مليون دولار

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تخطط شركة أمازون لإعادة تشغيل إعلاناتها عبر منصة تويتر بنحو 100 مليون دولار سنوياً.
وأعلن مسؤول في الشركة، أن أمازون تخطط لاستئناف الإعلان على تويتر بحوالي 100 مليون دولار سنوياً، مضيفاً: نحن في انتظار بعض التعديلات الأمنية لاستئناف إعلانات الشركة.
وأفادت قناة فوكس نيوز الأمريكية، أمس الأحد، بأنه يأتي ذلك بعد يوم واحد فقط من إعلان ماسك أن شركة آبل استأنفت بالكامل إعلاناتها على تويتر، مؤكداً أن الشركة هي أكبر معلن لدى منصة التواصل الاجتماعي.
وتعد أمازون واحدة من العديد من الشركات التي سحبت الإعلانات من تويتر بعد استحواذ الملياردير الأمريكي على المنصة.
وتوترت العلاقة بين ماسك وآبل، الأسبوع الماضي، بعد زعمه أن آبل تهدد بحجب تويتر من متجر التطبيقات الخاص بها.
إلا أنه بعد أيام التقى الرئيس التنفيذي لآبل تيم كوك في مقر تويتر بكاليفورنيا لتهدئة الأمور. وتوصل الطرفان لتفاهم بعد محادثة بناءة، بحسب ما أعلن ماسك، الخميس الماضي، وقال إن كوك أوضح أن آبل لم تكن لتحذف تويتر من متجر التطبيقات.
جاء هذا الاجتماع قبل يوم واحد فقط من سفر ماسك إلى العاصمة واشنطن للقاء العديد من المشرعين الجمهوريين الذين سيتولون قريباً السيطرة على مجلس النواب.
وكان النائب الجمهوري جيم جوردان من بينهم، حيث وعد هو وآخرون في حزبه بأن شركات التكنولوجيا الكبرى، خاصة منصات وسائل التواصل، ستواجه تدقيقاً كبيراً في الكونجرس الجديد.