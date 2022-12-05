أمانة الحدود الشمالية تعلن أسماء المتقدمين لحضور المقابلات الوظيفية

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أعلنت أمانة منطقة الحدود الشمالية دعوتها للمتقدمين على الوظائف (الهندسية، الفنية) من خلال التعاقد وفق اللائحة التنفيذية للموارد البشرية (جدارات)، على حضور المقابلة الوظيفية، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه.
– مهندس مدني.
– مساح.
– مهندس تخطيط مساعد.
– مهندس كهربائي مساعد.
– مهندس مدني مساعد.
– مهندس معماري مساعد.
وأشارت أمانة منطقة الحدود الشمالية، إلى أنه يمكن الاستعلام عن النتائج من خلال الرابط التالي “اضغط هنا“.