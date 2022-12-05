أمانة الحدود الشمالية تعلن أسماء المتقدمين لحضور المقابلات الوظيفية

أعلنت أمانة منطقة الحدود الشمالية دعوتها للمتقدمين على الوظائف (الهندسية، الفنية) من خلال التعاقد وفق اللائحة التنفيذية للموارد البشرية (جدارات)، على حضور المقابلة الوظيفية، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه.