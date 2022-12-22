أمانة الحدود الشمالية تعلن أسماء المقبولين لوظائفها عبر جدارات

وظائف لدى أمانة الحدود الشمالية عبر جدارات تسجيل 28 حالة إصابة جديدة بكورونا وتعافي 41 230 وظيفة في الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني زوار البوليفارد يحتفلون باليوم الوطني البحريني إنقاذ مخالف يمني سقط في منطقة جبلية بجازان لقطات لمعرض أنا عربية بعدسة “المواطن” بأكبر تشكيلة للأزياء الفحوصات الطبية الأولية للتوأم السيامي النيجيري جيدة المها العربي في محمية نيوم لأول مرة منذ قرن السعودية أولاً.. الرياض تُذّكر الجميع بأنها لم ولن تكون تابعة لأحد توقعات لطقس نهاية الأسبوع: اكشتوا نهارًا للكبار والأطفال
أعلنت أمانة منطقة الحدود الشمالية أسماء المقبولين للوظائف الهندسية والفنية (جدارات)، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه.
– مهندس مدني.
– مساح.
– مهندس تخطيط.
– مهندس كهربائي.
– مهندس مدني مساعد.
– مهندس معماري.
وتابعت أمانة منطقة الحدود الشمالية أنه يمكن الاطلاع على الأسماء من خلال الرابط التالي اضغط هنا.