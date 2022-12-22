أمانة الحدود الشمالية تعلن أسماء المقبولين لوظائفها عبر جدارات

أعلنت أمانة منطقة الحدود الشمالية أسماء المقبولين للوظائف الهندسية والفنية (جدارات)، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه.

الوظائف السابقة:

– مهندس مدني.

– مساح.

– مهندس تخطيط.

– مهندس كهربائي.

– مهندس مدني مساعد.

– مهندس معماري.

الاستعلام عن الأسماء:

وتابعت أمانة منطقة الحدود الشمالية أنه يمكن الاطلاع على الأسماء من خلال الرابط التالي اضغط هنا.