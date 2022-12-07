أمانة العاصمة المقدسة تعلن أسماء 125 مرشحاً ومرشحة على وظائفها

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أعلنت أمانة العاصمة المقدسة أسماء 125 مرشحاً ومرشحة على الوظائف السابقة عبر (جدارات) لشغل 23 وظيفة هندسية وإدارية وتقنية.
وأوضحت الأمانة، أن الوظائف المتاحة بنظام التعاقد على سلم الموظفين العام، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.
وأشارت أمانة العاصمة المقدسة، إلى أنه يمكن الاطلاع على أسماء المرشحين من خلال الرابط التالي: “اضغط هنا“.