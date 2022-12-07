أمانة العاصمة المقدسة تعلن أسماء 125 مرشحاً ومرشحة على وظائفها

أعلنت أمانة العاصمة المقدسة أسماء 125 مرشحاً ومرشحة على الوظائف السابقة عبر (جدارات) لشغل 23 وظيفة هندسية وإدارية وتقنية.

الوظائف بنظام التعاقد

وأوضحت الأمانة، أن الوظائف المتاحة بنظام التعاقد على سلم الموظفين العام، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.