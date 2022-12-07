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أمانة العاصمة المقدسة تعلن أسماء 125 مرشحاً ومرشحة على وظائفها

2022-12-07 الساعة 9:05
أمانة العاصمة المقدسة تعلن أسماء 125 مرشحاً ومرشحة على وظائفها
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت أمانة العاصمة المقدسة أسماء 125 مرشحاً ومرشحة على الوظائف السابقة عبر (جدارات) لشغل 23 وظيفة هندسية وإدارية وتقنية.

الوظائف بنظام التعاقد

وأوضحت الأمانة، أن الوظائف المتاحة بنظام التعاقد على سلم الموظفين العام، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

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رابط الاستعلام:

وأشارت أمانة العاصمة المقدسة، إلى أنه يمكن الاطلاع على أسماء المرشحين من خلال الرابط التالي: “اضغط هنا“.

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