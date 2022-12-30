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عبر الإدارات المركزية المتخصصة

أمانة العاصمة المقدسة تواصل إزالة تجمعات مياه الأمطار

2022-12-30 الساعة 6:07
أمانة العاصمة المقدسة تواصل إزالة تجمعات مياه الأمطار
المواطن - فريق التحرير

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واصلت ‎أمانة العاصمة المقدسة جهودها الميدانية، اليوم الجمعة، عبر الإدارات المركزية المتخصصة وبمتابعة البلديات الفرعية ، في رصد الملاحظات وتجمعات مياه الأمطار والعمل على إزالة الآثار الناتجة ، وإعادة الأوضاع لطبيعتها في أرجاء ‎العاصمة المقدسة.

تعليمات السلامة والبلاغات

وأهابت الأمانة عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر” بالجميع توخي الحذر وعدم المجازفة بقطع مجاري مياه الأمطار والسيول، والإبلاغ عن تجمعات مياه الأمطار عبر الاتصال بمركز البلاغات الموحد 940 والتعاون في ذلك ، من خلال إتاحة المجال للمعدات والآليات لسحب مياه الأمطار ، والابتعاد عن مواقع الأشجار واللوحات الإعلانية تجنباً لسقوطها ، نتيجة العواصف والرياح القوية ، مع تجنب الجلوس بالقرب من حواف الأودية والبقاء في مكان آمن.

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ونشرت الأمانة العامة صورًا لجهود فرق العمل الميدانية لإزالة تجمعات المياه.

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