أمانة القصيم تعلن عن وظائف للجنسين عبر جدارات

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أعلنت بلدية محافظة النبهانية التابعة لأمانة منطقة القصيم عن رغبتها بشغل عدد من الوظائف الشاغرة عن طريق التعاقد بالمرتبة (السابعة) وعلى الراغبين التقدم من خلال المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف (جدارات)، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه.
– مهندس كهربائي.
– مهندس حاسب آلي.
– رسام معماري.
التفاصيل:
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موعد التقديم:
– يبدأ التقديم بمشيئة الله يوم الاثنين بتاريخ 1444/05/25هـ الموافق 2022/12/19م وينتهي التقديم يوم الجمعة بتاريخ 1444/05/29هـ الموافق 2022/12/23م.
– من خلال الرابط التالي:
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