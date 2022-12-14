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أمانة القصيم تعلن عن وظائف للجنسين عبر جدارات

2022-12-14 الساعة 11:27
أمانة القصيم تعلن عن وظائف للجنسين عبر جدارات
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت بلدية محافظة النبهانية التابعة لأمانة منطقة القصيم عن رغبتها بشغل عدد من الوظائف الشاغرة عن طريق التعاقد بالمرتبة (السابعة) وعلى الراغبين التقدم من خلال المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف (جدارات)، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه.

الوظائف:

– مهندس كهربائي.
– مهندس حاسب آلي.
– رسام معماري.

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التفاصيل:
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موعد التقديم:
– يبدأ التقديم بمشيئة الله يوم الاثنين بتاريخ 1444/05/25هـ الموافق 2022/12/19م وينتهي التقديم يوم الجمعة بتاريخ 1444/05/29هـ الموافق 2022/12/23م.

طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي:
اضغط هنا

رابط التقديم

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