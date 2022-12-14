أمانة القصيم تعلن عن وظائف للجنسين عبر جدارات

أعلنت بلدية محافظة النبهانية التابعة لأمانة منطقة القصيم عن رغبتها بشغل عدد من الوظائف الشاغرة عن طريق التعاقد بالمرتبة (السابعة) وعلى الراغبين التقدم من خلال المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف (جدارات)، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه.