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زيادة المساحات العامة وأنسنة المدن

أمانة المنطقة الشرقية تزيل أسوارها

2022-12-05 الساعة 4:17
أمانة المنطقة الشرقية تزيل أسوارها
المواطن - الرياض

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أعلنت أمانة المنطقة الشرقية، عن البدء في إزالة سور المبنى الرسمي للأمانة بهدف تحسين المشهد الحضري وأنسنة المدن.

زيادة المساحات العامة

وقالت الأمانة في تغريدة عبر حسابها بموقع “تويتر” “لنكون أقرب.. تم البدء بإزالة أسوار مبني الأمانة تعزيزًا لجودة الحياة وتحسين المشهد الحضري وزيادة المساحات العامة وأنسنة المدن”.

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نعم للاتساع

وتباينت ردود أفعال رواد موقع “تويتر”، فقال أحد المغردين “قرار صائب وفي محله”، وأضاف آخر: “رائع جدًا اتخاذ مثل هذا القرار الذي بدأنا نلاحظ تأثيره على المنظر العام قبل أن يكتمل مشروع الإزالة”.

وأشار مغرد آخر: “قرار صائب وننتظر البقية بإزالة أسوار جميع البلديات وحتى الدوائر الحكومية فنعم للاتساع، وللمناظر الطبيعية”.

فيما طالب آخر بالاهتمام بدورات مياه كورنيش الدمام والخبر وشواطئ هاف مون والعزيزية. وأشار متابع آخر “وادي الظهران حبذا لو تم إزالة أسواره وكذلك إزاحة سور القاعدة الجوية داخله وعمل سياج بشكل أجمل”.

إزالة سور أمانة المنطقة الشرقية

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