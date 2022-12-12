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الحالة تستمر حتى الخميس المقبل

أمانة جدة تباشر سحب مياه الأمطار على نطاق 16 بلدية

2022-12-12 الساعة 1:48
أمانة جدة تباشر سحب مياه الأمطار على نطاق 16 بلدية
المواطن - واس

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باشرت أمانة محافظة جدة من خلال الفرق الميدانية المنتشرة في نطاق 16 بلدية فرعية أعمال سحب تجمعات المياه الناتجة عن الحالة المطرية؛ إثر صدور تنبيه المركز الوطني للأرصاد عن حالة مطرية بدأت، اليوم الإثنين، وتتراوح من متوسطة إلى غزيرة، وتستمر حتى الخميس المقبل تشمل منطقة مكة المكرمة “العاصمة المقدسة، جدة، رابغ، الطائف، الجموم، الكامل، خليص، الليث، القنفذة، العرضيات، أضم، ميسان”.

تنبيهات وتحذيرات

وأهابت الأمانة بمتابعة تنبيهات وتحذيرات الجهات الرسمية كالمركز الوطني للأرصاد، ومركز الأزمات والكوارث، والدفاع المدني، والبقاء في مكان آمن، وإفساح المجال للمعدات وأعمال سحب المياه، وعدم ترك الأطفال يلعبون في تجمعات المياه، مع استخدام الطرق البديلة عن مواقع تجمعات المياه، والابتعاد عن مصادر الكهرباء، وأعمدة الإنارة وكبائن الكهرباء؛ منوهة بالتبليغ عن تجمعات المياه عبر هاتف البلاغات والطوارئ 940.

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