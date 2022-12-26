أمانة جدة تحصد جائزة مكة للتميز الإداري عن مشروع الأحياء العشوائية

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كما نالت جامعة أم القرى جائزة فرع التميز العلمي والتقني نظير كرسي العشوائيات، وفازت بجائزة التميز الاقتصادي شركة معادن للذهب ومعادن الأساس، وحصدت شرطة منطقة مكة المكرمة جائزة التميز الإنساني، لقاء الجهود الإنسانية والأمنية أثناء مشروع الأحياء العشوائية .