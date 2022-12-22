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دعت لاستكمال إجراءات ترشيحهم لمباشرة مهام وظائفهم

أمانة جدة تعلن أسماء 33 من المرشحين والمرشحات على وظائفها

2022-12-22 الساعة 12:52
أمانة جدة تعلن أسماء 33 من المرشحين والمرشحات على وظائفها
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت أمانة محافظة جدة عدد (33) مرشحاً ومرشحة من المتقدمين والمتقدمات على الوظائف الهندسية والتخصصية والفنية لأمانة محافظة جدة والمعلن عنها بتاريخ 1444/04/05هـ.

وأضافت أنه اعتباراً من يوم الأحد الموافق 1444/06/01هـ، على المرشحين والمرشحات التوجه مباشرة إلى مركز الفحص الطبي (مركز الفحص الشامل) بمدينة جدة، ومن ثم الحضور مباشرة إلى المقر الرئيسي لأمانة محافظة جدة بجدة – الإدارة العامة للموارد البشرية وذلك لاستكمال إجراءات ترشيحهم لمباشرة مهام وظائفهم.

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وعلى المرشحين اصطحاب الوثائق التالية معهم:

– أصل الهوية الوطنية + نسخة منها.
– عدد (4) صور شمسية مقاس (4*6) ذات خلفية بيضاء.
– العنوان الوطني.
– الحساب البنكي.
– أصل وثيقة التخرج مع نسختين منها موضحاً بها التقدير العام والنسبة المئوية أو المعدل التراكمي وتاريخ التخرج.
– معادلة الشهادة العلمية الصادرة من وزارة التعليم لخريجي المؤسسات التعليمية من خارج المملكة ونسخة من كشف الدرجات بالإضافة إلى مفاتيح المعدل.
– وأشارت الأمانة إلى أن المعلنة أسماؤهم تمت مفاضلتهم حسب ما ورد في الإعلان والأفضلية لغير التربويين ثم التربويين وذلك بناءً على عناصر المفاضلة الموضحة سابقاً، وأن المقابلة الشخصية شرط لقبول المرشح.

– وأكدت أمانة محافظة جدة إلى أن من لم يحضر لاستكمال إجراءات ترشيحه خلال فترة الترشيح سيعتبر ذلك عدولاً منه عن رغبته في التوظيف.

الاستعلام عن الأسماء

وتابعت أمانة محافظة جدة، أنه يمكن الاطلاع على أسماء المرشحين من خلال الرابط التالي:
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