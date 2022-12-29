أمانة جدة تكرم منسوبيها المتميزين في خدمة العملاء

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كرم أمين محافظة جدة صالح بن علي التركي، اليوم الخميس، 75 موظفاً من منسوبي الأمانة المتميزين في خدمة العملاء والذين يمثلون عدداً من الإدارات في القطاعات المختلفة، في خطوة تهدف إلى نشر ثقافة التميز والإبداع في العمل والارتقاء بجودة الخدمات البلدية.
ووجه أمين جدة خلال حفل التكريم الذي أقامته الإدارة العامة لخدمة العملاء ممثلة بوكالة خدمة المجتمع، كلمة هنأ فيها الفائزين والمتميزين الذين مثلوا عددًا من قطاعات الأمانة المختلفة، مقدماً شكره لوكيل الأمين لخدمة المجتمع م. لؤي عبد القادر حمزة ومدير عام خدمة العملاء رشا عبد الله باهيثم على جهودهم، مبينًا أن القيادة أولت اهتمامًا كبيرًا بتقديم الخدمة المتميزة للمواطنين ضمن خطتها الطموحة للنهوض بجميع قطاعات الدولة، من أجل مجتمع واعٍ حيوي لتحقيق مستهدفات رؤية 2030.
واشار إلى أهمية العنصر البشري في تحقيق أهداف الرؤية التي تتضمن تحسين جودة العمل، مضيفًا أن الموظف هو جزء من منظومة هذا الهدف والذي ينعكس على مستوى الخدمات المقدمة للسكان والزوار. مثمنًا جهود جميع المكرمين اليوم في خدمة عملاء الأمانة ومتمنيًا للجميع التوفيق ومواصلة الإبداع والتميز.
يذكر أن الإدارة العامة لخدمة العملاء تسعى من خلال التكريم إلى نشر ثقافة التميز والإبداع والالتزام بالجودة والإتقان، فضلاً عن تشجيع التنافس الإيجابي بين الموظفين.