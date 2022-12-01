أمانة حفر الباطن تعلن 30 فرصة تدريبية للرجال والنساء

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أعلنت أمانة حفر الباطن بالتعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) توفر 30 فرصة تدريبية (رجال / نساء) بمسمى (مُراقب مجتمعي)، واشترطت الأمانة أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه.
– مُراقب مجتمعي (30 فرصة).
– مُراقبة العمليات المختلفة للتحقق من كفاءتها واقتراح التوصيات والإجراءات التصحيحية وإعداد الوثائق والتقارير المتخصصة والمتعلقة في مجال رقابة العمليات عرضها وحفظها.
1- إجراء الجولات الرقابية على أنشطة العمليات المختلفة لضمان كفاءة الأعمال والعمليات والقدرة على الوفاء بالالتزامات، ومراجعة البيانات المتعلقة بالعمل وفقاً للسياسات والإجراءات المنظمة.
2- وضع التوصيات والإجراءات التصحيحية لضمان استقرار العمل وجودة المخرجات، وضمان الامتثال للقوانين واللوائح المالية، وتحليل التغيرات التنظيمية وتحديد آثارها المستقبلية.
3- تبادل المعلومات ومناقشة و اللوائح التي تتعلق بتنفيذ نظام العمل مع الجهات المعنية.
4- تحليل معلومات وبيانات السجلات المتعلقة بأعمال الجهة المختلفة واعتبارها مرجعا أساسيا يتم العودة إليها أثناء حصول أي استشكال وتطوير أساليب وإجراءات العمل باستخدام التقنيات الحديثة
5- إعداد الوثائق والتقارير المتخصصة والمتعلقة برقابة العمليات وتقديم التوصيات المناسبة والحلول الملائمة وعرضها وتوضيحها وحفظها في قاعدة البيانات الخاصة بها وفقاً للسياسات والإجراءات المعتمدة.
المكافآت الشهرية والمزايا:
1- مكافأة شهرية لحملة البكالوريوس فما فوق مبلغ (3,000 ريال) شهرياً.
2- تغطية تأمين ضد مخاطر العمل.
3- دورات تدريبية إلكترونية.
4- شهادة خبرة مقدمة من صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) بعد إتمام البرنامج التدريبي.
– من خلال الرابط التالي (البحث باستخدام كلمة – أمانة محافظة حفر الباطن):
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