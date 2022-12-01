Icon

بدء إيداع الضمان الاجتماعي شاملًا دعم الحقيبة المدرسية Icon العيون تتجه إلى مباراة السعودية المصيرية أمام المكسيك Icon تعاون السعودية وكوريا الجنوبية الدفاعي ضربة لأمريكا  Icon المنتخب السعودي في مهمة الحسم لاستعادة الإنجاز الغائب منذ 28 عامًا Icon تقويم التعليم تُذكر بمواعيد اختبارات الرخص المهنية Icon لقطات لـ أمطار المدينة المنورة اليوم Icon التعليم تحدد موعد إجراء الاختبارات البديلة للطلاب والطالبات الغائبين بعذر Icon دم سيول جدة توزع بين عدة قبائل.. لمن توجه أصابع الاتهام! Icon مصطفى الفقي: الملك سلمان يعرف عن مصر أكثر مما أعرفه أنا Icon فايننشال تايمز: الغرب يهدد صناعة النفط والسعودية تقوّمه Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

حصاد اليوم
وظائف
بمسمى مُراقب مجتمعي

أمانة حفر الباطن تعلن 30 فرصة تدريبية للرجال والنساء

2022-12-01 الساعة 9:42
أمانة حفر الباطن تعلن 30 فرصة تدريبية للرجال والنساء
المواطن - الرياض

مواضيع ذات علاقة

أعلنت أمانة حفر الباطن بالتعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) توفر 30 فرصة تدريبية (رجال / نساء) بمسمى (مُراقب مجتمعي)، واشترطت الأمانة أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه.

المسمى التدريبي:

– مُراقب مجتمعي (30 فرصة).

قد يهمّك أيضاً
Img

كوريا الشمالية تهدف لامتلاك قوة مطلقة لم يسبق لها مثيل 

Img

ملخص الشوط الأول من لقاء ويلز وإنجلترا بالمونديال

الوصف التدريبي:

– مُراقبة العمليات المختلفة للتحقق من كفاءتها واقتراح التوصيات والإجراءات التصحيحية وإعداد الوثائق والتقارير المتخصصة والمتعلقة في مجال رقابة العمليات عرضها وحفظها.

المهام التدريبية:

1- إجراء الجولات الرقابية على أنشطة العمليات المختلفة لضمان كفاءة الأعمال والعمليات والقدرة على الوفاء بالالتزامات، ومراجعة البيانات المتعلقة بالعمل وفقاً للسياسات والإجراءات المنظمة.
2- وضع التوصيات والإجراءات التصحيحية لضمان استقرار العمل وجودة المخرجات، وضمان الامتثال للقوانين واللوائح المالية، وتحليل التغيرات التنظيمية وتحديد آثارها المستقبلية.
3- تبادل المعلومات ومناقشة و اللوائح التي تتعلق بتنفيذ نظام العمل مع الجهات المعنية.
4- تحليل معلومات وبيانات السجلات المتعلقة بأعمال الجهة المختلفة واعتبارها مرجعا أساسيا يتم العودة إليها أثناء حصول أي استشكال وتطوير أساليب وإجراءات العمل باستخدام التقنيات الحديثة
5- إعداد الوثائق والتقارير المتخصصة والمتعلقة برقابة العمليات وتقديم التوصيات المناسبة والحلول الملائمة وعرضها وتوضيحها وحفظها في قاعدة البيانات الخاصة بها وفقاً للسياسات والإجراءات المعتمدة.

المكافآت الشهرية والمزايا:

1- مكافأة شهرية لحملة البكالوريوس فما فوق مبلغ (3,000 ريال) شهرياً.
2- تغطية تأمين ضد مخاطر العمل.
3- دورات تدريبية إلكترونية.
4- شهادة خبرة مقدمة من صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) بعد إتمام البرنامج التدريبي.

طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي (البحث باستخدام كلمة – أمانة محافظة حفر الباطن):
اضغط هنا

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الأخضر يواصل استعداداته وتمارين خاصة لشراحيلي
كأس العالم

الأخضر يواصل استعداداته وتمارين خاصة لشراحيلي

كأس العالم
قائمة الأخضر بالمونديال تفتقد 4 لاعبين
كأس العالم

قائمة الأخضر بالمونديال تفتقد 4 لاعبين

كأس العالم
5 أضرار لشرب الماء واقفًا
صحة وطب‎

5 أضرار لشرب الماء واقفًا

صحة وطب‎
حساب المواطن: التسجيل متاح ودراسة الضوابط دورية
حصاد اليوم

حساب المواطن: التسجيل متاح ودراسة الضوابط دورية

حصاد اليوم
أمن الطرق يحذر قائدي المركبات في جازان
السعودية اليوم

أمن الطرق يحذر قائدي المركبات في جازان

السعودية اليوم
وظائف في البنك السعودي الفرنسي 
حصاد اليوم

وظائف في البنك السعودي الفرنسي 

حصاد اليوم
فان جال لا يخسر في كأس العالم
آخر الاخبار

فان جال لا يخسر في كأس العالم

آخر الاخبار
علامة رمادية تظهر بحسابات تويتر
تكنولوجيا

علامة رمادية تظهر بحسابات تويتر

تكنولوجيا