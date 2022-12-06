أمراض تحدث بسبب القرب من أماكن تجمع المياه

أوضحت وزارة الصحة الأمراض التي قد تحدث خلال موسم الأمطار، مناشدة المواطنين بضرورة زيارة الطبيب حال ظهور أي أعراض.

أمراض موسم الأمطار

وقالت الوزارة في بيان على موقع فيسبوك: الأمراض التي قد تحدث خلال موسم الأمراض هي:

نزلات البرد

التهابات الجهاز التنفسي العلوي.

أمراض تجمع المياه

وتابعت: الأمراض التي قد تحدث بسبب القرب من أماكن تجمع المياه هي:

الأمراض المعدية المنقولة بنواقل المرض مثل حمى الضنك والملاريا.

النزلات المعوية بسبب الأمراض المعدية المنقولة بالمياه مثل البكتريا المعوية.

زيارة الطبيب

شددت الوزارة على المواطنين، أنه في حال ظهور أعراض مثل:

– استفراغ، إسهال، يجب تعويض الجسم بالسوائل مثل محلول الجفاف.

– ارتفاع درجة حرارة، كثرة تعرق، الجفاف، العطش الشديد، انخفاض عدد مرات التبول، بول داكن اللون، الإرهاق، الدوخة، يجب استشارة الطبيب.

حالة مطيرة

يذكر أن المملكة تشهد ذروة الحالة المطرية حاليًّا، فيما تتأهب السلطات لحماية المواطنين، وتنتشر الفرق الميدانية لسحب تجمع المياه، من أجل سلامة الطرق وسلامة المواطنين.

وناشدت الأرصاد المواطنين في وقت سابق، بعدم الخروج من المنزل إلا للضرورة القصوى؛ حفاظًا على سلامتهم.