أمراض تحدث بسبب القرب من أماكن تجمع المياه

تدشين المصحف المرتل لـ السديس غرة رمضان منتخب المغرب لربع نهائي كأس العالم في قطر مشاهير في الإعلام ومخاوف من إقصاء ذوي الخبرة والكفاءة الحديث عن أسهم الشركات عقوبته السجن أو الغرامة لبنانية متفاجئة من السعوديين : غلبتونا ما بتناموا أمير تبوك يهدي أصغر متطوع قلمه الخاص جيسيكا ألبا: السعودية بلد رائع وشعبها ودود جزيرة سندالة .. وجهة ساحرة وتجربة عالمية في الضيافة والترفيه مليونيات الإبل تقود لاعب سلة أمريكي لمهرجان الملك عبدالعزيز بدء الحالة المطرية السابعة في 4 مناطق
أوضحت وزارة الصحة الأمراض التي قد تحدث خلال موسم الأمطار، مناشدة المواطنين بضرورة زيارة الطبيب حال ظهور أي أعراض.
وقالت الوزارة في بيان على موقع فيسبوك: الأمراض التي قد تحدث خلال موسم الأمراض هي:
وتابعت: الأمراض التي قد تحدث بسبب القرب من أماكن تجمع المياه هي:
شددت الوزارة على المواطنين، أنه في حال ظهور أعراض مثل:
– استفراغ، إسهال، يجب تعويض الجسم بالسوائل مثل محلول الجفاف.
– ارتفاع درجة حرارة، كثرة تعرق، الجفاف، العطش الشديد، انخفاض عدد مرات التبول، بول داكن اللون، الإرهاق، الدوخة، يجب استشارة الطبيب.
يذكر أن المملكة تشهد ذروة الحالة المطرية حاليًّا، فيما تتأهب السلطات لحماية المواطنين، وتنتشر الفرق الميدانية لسحب تجمع المياه، من أجل سلامة الطرق وسلامة المواطنين.
وناشدت الأرصاد المواطنين في وقت سابق، بعدم الخروج من المنزل إلا للضرورة القصوى؛ حفاظًا على سلامتهم.