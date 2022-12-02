أمريكا تعاقب 3 مسؤولين من كوريا الشمالية

فرضت الولايات المتحدة بالتنسيق الوثيق مع كوريا الجنوبية واليابان، عقوبات على ثلاثة مسؤولين في جمهورية كوريا الشمالية ردًا على استمرار النظام في إجراء تجارب غير قانونية على القذائف الباليستية.

الصواريخ الباليستية

وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، نيد برايس إن وزارة الخزانة فرضت أمس عقوبات على ثلاثة مسؤولين في جمهورية كوريا ردًا على عمليات إطلاق الصواريخ الباليستية المستمرة. ولفت إلى أن هذه العقوبات تدل على :” عزمنا المستمر على معالجة أنشطتها غير القانونية في مجال تطوير الصواريخ الباليستية وأسلحة الدمار الشامل”.

وأضاف: وسيزيد هذا الإجراء من تنسيق الولايات المتحدة مع شركائنا في الاتحاد الأوروبي.

صواريخ كوريا الشمالية