أمريكا تعاقب 3 مسؤولين من كوريا الشمالية

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وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، نيد برايس إن وزارة الخزانة فرضت أمس عقوبات على ثلاثة مسؤولين في جمهورية كوريا ردًا على عمليات إطلاق الصواريخ الباليستية المستمرة.
وكانت كوريا الشمالية، أطلقت قبل قرابة أسبوعين، صاروخًا باليستيًا عابرًا للقارات وصل إلى حدود اليابان الإقليمية، الأمر الذي أشعل المحيط الهادي ووضعه على صفيح ساخن، لاسيما وأن ذلك يأتي في خضم التوترات العالمية.
يثير هذا الوضع المخاوف العالمية، حيث يرى المحللون أن بيونغ يانغ باتت أكثر جرأة، وذلك لأنها ترى مجلس الأمن منقسمًا وهو ما يزيد من احتمال فرص إفلاتها من العقوبات الدولية.
من جانبها دعت مجموعة السبع، مجلس الأمن إلى اتخاذ إجراءات مهمة بعد إطلاق كوريا الشمالية لصواريخ باليستية، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية.
وأدان بيان وزراء خارجية مجموعة السبع بشدة إطلاق كوريا الشمالية بشكل غير مسؤول صواريخ باليستية عابرة للقارات.