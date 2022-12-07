أمريكا تلوح بالخيار العسكري لمنع إيران من النووي

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جدد روبرت مالي، المبعوث الأمريكي الخاص لإيران، تأكيد بلاده على منع طهران من امتلاك السلاح النووي حتى لو تم ذلك عبر استخدام القوة العسكرية.
وبحسب قناة العربية قال مالي اليوم إن طهران لم تظهر أنها تريد العودة للاتفاق النووي مشيرًا إلى أن الخيار العسكري مطروح لمنع إيران من الحصول على السلاح النووي.
وفي وقت سابق قال مالي، في تصريحات لقناة CNN “لا يوجد موعد نهائي محدد يجب أن تعود فيه طهران إلى الامتثال للاتفاق النووي، لكن الفرصة تتضاءل بسرعة كبيرة وفي مرحلة ما، سيصبح واضحًا للجميع أن الاتفاق لم يعد متاحًا”.
وأضاف مالي: “إذا أرادت طهران العودة إلى الاتفاق فهناك طريقة سهلة للغاية للقيام بذلك وهي الموافقة على الشروط التي وضعها الاتحاد الأوروبي، وليس الولايات المتحدة، هذا اقتراح عادل، نحن على استعداد للاتفاق على هذا الأساس، وننتظر من إيران أن تقول الشيء نفسه، ولكن هذا ليس خيارًا سيكون متاحًا إلى الأبد”.
كما حذر المبعوث الخاص من أن طهران على وشك تطوير قنبلة نووية، وقال إنها “على بعد أسابيع قليلة من امتلاك ما يكفي من المواد الانشطارية”، للوصول إلى هذا الهدف.