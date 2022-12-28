أمريكية تحتضر وسط الثلوج وترسل لعائلتها آخر لحظاتها

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انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لامرأة أمريكية، تبلغ من العمر 22 عامًا، صورته بنفسها وأرسلته لعائلتها توثق آخر لحظات حياتها حين علقت سيارتها وسط العاصفة الثلجية في بافلو بولاية نيويورك الأمريكية.
Anndel Taylor, 22, died in her car after being trapped by Buffalo blizzard while driving home from work. She was found after 18 hours. She sent her family this final video from inside the car. pic.twitter.com/w8GBwR9UOm
— Mike Sington (@MikeSington) December 27, 2022
وبحسب الفيديو المتداول، صورت تايلور فيديوهين، الأول مساء حيث غطى الثلج الزجاج الأمامي لسيارتها، بينما أظهر الفيديو المرسل قرابة منتصف الليل الثلوج الكثيفة في المكان الذي علقت مركبتها فيه. وفق ما أفادت الإندبندنت البريطانية.
وأظهر المقطع أنديل تايلور حين كانت تقود سيارتها من مكان العمل إلى المنزل، بعد ظهر يوم الجمعة، وتقطعت السبل بسيارتها في الثلج، وظلّت محاصرة داخل مركبتها لمدة 18 ساعة تقريبًا، وسط عاصفة قوية وأجواء شديدة البرودة.
وقالت شقيقة تايلور شونيكا لإذاعة “WCOS”: إن الراحلة أخبرتها بأنها كانت “خائفة”.
وأردفت أن العائلة فقدت أي اتصال مع تايلور بعد منتصف الليل، حيث عثر عليها لاحقًا بعد ساعات وهي ميتة في سيارتها، لتصبح واحدة من بين عشرات الضحايا الذين توفوا بسبب الطقس السيئ في المدينة الغربية بولاية نيويورك.