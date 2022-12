أمريكية تحتضر وسط الثلوج وترسل لعائلتها آخر لحظاتها

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لامرأة أمريكية، تبلغ من العمر 22 عامًا، صورته بنفسها وأرسلته لعائلتها توثق آخر لحظات حياتها حين علقت سيارتها وسط العاصفة الثلجية في بافلو بولاية نيويورك الأمريكية.

Anndel Taylor, 22, died in her car after being trapped by Buffalo blizzard while driving home from work. She was found after 18 hours. She sent her family this final video from inside the car. pic.twitter.com/w8GBwR9UOm

— Mike Sington (@MikeSington) December 27, 2022