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حاول الهرب لكن الشرطة الأمريكية تمكنت من اعتقاله

أمريكي يقتل والده لاعتقاده أنه إنسان آلي

2022-12-26 الساعة 5:35
أمريكي يقتل والده لاعتقاده أنه إنسان آلي
المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

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ألقت الشرطة الأمريكية القبض على رجل من مقاطعة لورانس بتهمة القتل العمد لوالده، لكن اللافت للنظر أن دافع الجريمة كان بسبب اعتقاده أن والده الحقيقي قد اُستبدل بإنسان آلي. 

وذكرت إدارة شرطة مقاطعة لورانس، أن شون هايز، شوهد وهو يحاول مغادرة مكان الحادث في شاحنة بيك آب فضية، وعندما وصلت القوات إلى مكان الحادث، تم العثور على بندقية بالقرب منه داخل الشاحنة.

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أمريكي يقتل والده لاعتقاده أنه استبدل بـ إنسان آلي (2)

واعتقل هيز ونقل إلى السجن، وحتى الآن لم يوجه مكتب المدعي العام لمقاطعة لورانس حتى أي اتهامات رسمية.

صراع قصير

ولبت الشرطة نداء من أحد الجيران عن صدور ضوضاء في المنزل المجاور، وعند وصولهم اكتشفوا أن هايز يحاول بسرعة الخروج من المنزل في سيارة بيك اب شيفروليه، ونشأ صراع قصير بين الطرفين قبل أن يتمكنوا من السيطرة عليه ونزع سلاحه.

ولم تكشف إدارة شرطة مقاطعة لورانس عن اسم الضحية ولكنها ذكرت أن الوفاة قيد التحقيق كجريمة قتل.

فيسبوك يكشف الدافع

ويوضح حساب الفيسبوك الخاص بـ هايز مجموعة متنوعة من الأفكار المزعجة والمقلقة، وفي أحد المنشورات التي كُتبت قبل أسبوع واحد فقط من الحادث، كتب أنه لا يثق في والده الحالي لأن الحقيقي قُتل أو اُختطف واُستبدل بـ إنسان آلي.

وكتب أنه يعتزم إطلاق النار على الإنسان الآلي انتقامًا لوالده الذي بات لا يعلم مصيره.

وبحسب شبكة fox 59 الأمريكية، فقد ذكر مكتب المدعي العام أنه سيتم تحديد معلومات الاتهام في الأيام المقبلة.

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