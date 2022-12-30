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توقعات باستمرار الحالة المطرية للغد

أمطار الرياض بعدسة “المواطن”.. لقطات مبهجة وأجواء مثيرة

2022-12-30 الساعة 8:44
أمطار الرياض بعدسة “المواطن”.. لقطات مبهجة وأجواء مثيرة
المواطن - تصوير : هاشم القرني

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وثقت عدسة “المواطن” لقطات لهطول الأمطار على مدينة الرياض، تزامنًا مع الحالة المطرية التي تشهدها المملكة حاليًّا.

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توقعات باستمرار الحالة المطرية

في وقت سابق، توقع المركز الوطني للأرصاد، استمرار الحالة المطرية التي تشهدها منطقة الرياض حتى الساعة الـ 2 ظهرًا غدًا السبت.

وذكر المركز الوطني على حسابه الرسمي بموقع تويتر، توقعات بسقوط أمطار من متوسطة إلى غزيرة على الأفلاج، السليل، ليلى، وادي الدواسر، والتي بدأت منذ أمس الخميس وتستمر حتى الـ 2 ظهرًا غدًا السبت.

التأثيرات المصاحبة

ويصاحب الحالة الجوية، نشاط في الرياح السطحية وتساقط للبرد وشبه انعدام في الرؤية وسيول.

 

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