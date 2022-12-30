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أجواء عالمية مبهجة

أمطار الرياض تسقي أشجار المكسيك وتعكس إضاءات اليابان في بوليفارد وورلد

2022-12-30 الساعة 10:45
أمطار الرياض تسقي أشجار المكسيك وتعكس إضاءات اليابان في بوليفارد وورلد
المواطن - فريق التحرير

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يعيش زوار فعاليات موسم الرياض 2022، اليوم، في عدد من المناطق أجواء ماطرة جميلة جمعت بين غزارة الفعاليات وجمال سماء العاصمة، الأمر الذي ضاعف متعة الزوار في منطقة بوليفارد وورلد، التي امتزجت فيها مياه البحيرة والمطر في صورة بهية زادت روعة المكان وجماليته.

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وتعد بوليفارد وورلد منطقـة ترفيهيـة من الدرجة الأولى مناسـبة للعوائل والأفراد، جمعت ثقافات مختلفة حول العالم، وتمتاز بأكبـر بحيـرة صناعيـة فـي العالم وبقـوارب تنقلـك مـن مدينـة لمدينـة بأكثر من منطقة، وأكبـر مسـرح كروي فــي العالــم “ذا ســفيير”، وغيرهـا مـن التجـارب الترفيهيـة التي تناسـب جميـع الفئـات العمريـة.

أجواء عالمية مبهجة

ورغم إغلاق بعض المناطق بسبب الأحوال الجوية إلا أن الزوار وجدوا في البوليفارد بديلًا متنوعًا عن المناطق المغلقة، في ظل أجواء تضاهي طقس فرنسا وإسبانيا وأشباهها، مما يعزز تجربة الزوار ويزيد لديهم من مشاعر البهجة والمتعة، ويتاح حجز تذاكر الحضور عبر الرابط التالي: https://ticketmx.riyadhseason.sa/ar/d/2430/boulevard-world

موسم الرياض 2022

يتميز موسم الرياض 2022 بمناطق ترفيهية بعضها مستدامة ومستمرة بعد انتهاء فعاليات الموسم، مثل منطقتي بوليفارد رياض سيتي، وفيا رياض التي تعد أفخم مناطقه، كما يتيح الموسم لزواره الاستمتاع بثقافات وعادات عدة دول من مختلف قارات العالم، فضلًا عن مجموعة من التجارب الجديدة، كتجربة ركوب الغواصات، والتنقل بالتلفريك.

15 منطقة ترفيهية

يتميز موسم الرياض 2022 باحتوائه 15 منطقة ترفيهية متنوعة، تضم أكبر بحيرة صناعية على مستوى العالم، والتنقل بالتلفريك، ولاونجات تعانق السحاب، إضافة إلى سيرك دو سوليه العالمي، ومجموعة من الفعاليات الرياضية مثل WWE، وكأس موسم الرياض الذي يجمع فريق باريس سان جيرمان بنجوم الهلال والنصر، و65 يومًا من فعاليات الألعاب النارية، كما يحتوي على مجموعة كبيرة من المسرحيات السعودية والعربية، وعدد من الحفلات الغنائية، والمعارض المحلية والعالمية في مجالات الأنمي والعطور والألعاب، وفعاليات متنوعة للعائلات والأفراد والأطفال.

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