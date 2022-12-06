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لم تسجل السلطات أي إصابات

أمطار الكويت تغلق الشوارع الداخلية في بعض المناطق

2022-12-06 الساعة 3:08
أمطار الكويت تغلق الشوارع الداخلية في بعض المناطق
المواطن - متابعة

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شهدت الكويت، اليوم الثلاثاء، هطولًا للأمطار الغزيرة على معظم المناطق، إذ تجمعت المياه في عدد من الشوارع والطرقات فضلًا عن جريان السيول بمناطق أخرى.

ووثق مقطع فيديو نشرته قوة الإطفاء العام بالكويت، عبر حسابها بموقع “تويتر”، جهودها للتعامل وسحب مياه الأمطار، مؤكدة أنها تعاملت مع عدة بلاغات خلال فترة هطول الأمطار في مناطق متفرقة بالبلاد من دون تسجيل أي إصابات.

استمرار الحالة المطرية

وتوقع مراقب التنبؤات الجوية بإدارة الأرصاد الجوية عبدالعزيز القراوي، استمرار هطول الأمطار في البلاد حتى الساعات الأخيرة من نهار غدٍ الأربعاء، مع فرص لتساقط البرد مصحوبة برياح نشيطة السرعة على أن تتحسن الأحوال الجوية صباح بعد غد الخميس، وفقًا لما نقلته صحيفة “الأنباء” الكويتية.

أمطار الكويت

وقال المتحدث الرسمي لوزارة الأشغال العامة والهيئة العامة للطرق والنقل البري المهندس أحمد سعد الصالح، إنه منذ الساعات الأولى من صباح اليوم، بدأ هطول الأمطار بشكل متواصل على جميع المناطق”، موضحًا أن كميات الأمطار تركزت في وسط البلاد وبعض المناطق الجنوبية.

وحسب صحيفة “القبس” الكويتية، أوضح الصالح أن فرق الطوارئ التابعة لوزارة الأشغال العامة والهيئة العامة للطرق والنقل البري تعاملت مع بعض تجمعات المياه في المناطق الداخلية والطرق السريعة، منوهًا أنه على الرغم من استمرار وتزايد كميات الأمطار إلا أن شبكة تصريف مياه الأمطار قادرة على استيعاب هذه التدفقات.

أمطار الكويت

الالتزام والحذر

من جانبها، دعت وزارة الداخلية اليوم الثلاثاء، المواطنين والمقيمين إلى ضرورة الالتزام والحذر إثر هطول الأمطار في مختلف مناطق البلاد وانخفاض الرؤية الأفقية في بعض الطرق.

وشددت الداخلية على جاهزيتها ممثلة بأجهزتها الأمنية على مدار الساعة للتعامل الفوري مع أي بلاغات.

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