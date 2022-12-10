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توقعات باستمرارها غدًا على معظم المناطق

أمطار المساء تجري الأودية والشعاب في الباحة وجازان

2022-12-10 الساعة 10:26
أمطار المساء تجري الأودية والشعاب في الباحة وجازان
المواطن - فريق التحرير

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شهدت منطقة الباحة – اليوم – هطول أمطار متفرقةٍ من خفيفةٍ إلى متوسطةٍ شمِلتْ أجزاءً من مدينة الباحة وضواحيها، وأجزاء متفرقة من محافظات بلجرشي والعقيق وبني حسن والقرى والمندق والمخواة وقلوة والحجرة وغامد الزناد والمراكز التابعة لها، وعددًا من منتزهاتها، سالت علي إثره عدد من الأودية والشعاب وارتوت الأرض.

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كما هطلت مساء اليوم أمطار من متوسطة إلى خفيفة على منطقة جازان شملت مدينة جيزان، ومحافظات الدائر بني مالك، والطوال، وفيفاء، وأحد المسارحة، وهروب.

توقعات الطقس غدًا

وكان المركز الوطني للأرصاد، توقع هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة من مساء غد الأحد وحتى الخميس المقبل على معظم مناطق المملكة.

وقال المركز في بيان صادر عنه إنه من المتوقع أن يصاحب الأمطار العديد من التأثيرات تشمل تساقط البرد، تيارات هابطة نشطة السرعة، أتربة مثارة وتدنيًا للرؤية الأفقية، لافتًا إلى بدء تأثيرها من مساء غد الأحد وتزداد من صباح الاثنين وحتى الأربعاء بهطول أمطار متوسطة قد تصل إلى غزيرة وتؤدي إلى جريان السيول على منطقة مكة المكرمة والرياض والمدينة المنورة وحائل والشرقية والقصيم والباحة وعسير والحدود الشمالية.

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