أمطار المساء تزين أجواء الكامل والليث

شهدت عدة محافظات تابعة لمكة المكرمة، هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة، وسط تحذيرات المركز الوطني للأرصاد من استمرار الحالة المطرية حتى مساء اليوم بالمنطقة.

ونشرت إمارة منطقة مكة المكرمة، مقطع فيديو يوثق هطول الأمطار على محافظة الليث مع نشاط الرياح والعواصف وأصوات الرعد، ومقطع فيديو آخر يوثق الأمطار المتوسطة التي تهطل على محافظة الكامل.

عواصف مصحوبة بأمطار

وكانت المديرية العامة للدفاع المدني، حذرت أهالي منطقة مكة المكرمة، من هبوب عواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة، حتى الساعة 10 مساءً، وذلك بناء على ما ورد من المركز الوطني للأرصاد.

وقالت المديرية في إنفوجراف صادر عنها اليوم الاثنين، إنه من المتوقع هبوب عواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة تشمل “أضم وميسان”.

وأهابت المديرية العامة بالجميع، إلى الابتعاد عن تجمعات المياه وبطون الأودية والسدود، وذلك للسلامة أثناء هطول الأمطار.

تجنب الأنفاق

من جانبه، دعا مركز إدارة الأزمات والكوارث بمنطقة مكة المكرمة، المواطنين إلى تجنب الأنفاق بسبب إغلاقها بشكل احترازي، نظرًا للحالة المطرية التي تشهدها المنطقة، ومن بينها إغلاق نفق شارع عبدالله سليمان مع طريق الأمير ماجد.