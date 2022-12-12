أمطار المساء تزين أجواء الكامل والليث

ديوانية المعرفة تناقش “الاستثمار في المملكة.. فرص وتطلعات” إدارة الأزمات بـ إمارة مكة: تجنبوا الأنفاق واستخدموا الطرق البديلة أجواء شتوية متوقعة في المأكل والمشرب والملبس طوال 90 يومًا تعليق الدراسة غداً في مكة وبحرة والجموم والكامل السجن 20 عاماً و500 ألف ريال غرامات لــ 5 متهمين بغسل أموال الحصيني يتوقع استمرار الحالة الممطرة السابعة حتى صباح الغد: البسوا ولبّسوا عيالكم تكليف عبداللطيف بن محمد العبداللطيف رئيساً لـ المرئي والمسموع وزير الطاقة: المجهود الجماعي لأوبك+ هو المحقق لما نسميه معجزة في 2020 الأمر بالمعروف تشارك بدورياتها الميدانية بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل الصلاة على الشيخ أحمد الحواشي عصر اليوم بالمسجد الحرام
شهدت عدة محافظات تابعة لمكة المكرمة، هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة، وسط تحذيرات المركز الوطني للأرصاد من استمرار الحالة المطرية حتى مساء اليوم بالمنطقة.
#فيديو🎥
أمطار محافظة #الكامل pic.twitter.com/EzwtffzBOjقد يهمّك أيضاً
— إمارة منطقة مكة المكرمة (@makkahregion) December 12, 2022
ونشرت إمارة منطقة مكة المكرمة، مقطع فيديو يوثق هطول الأمطار على محافظة الليث مع نشاط الرياح والعواصف وأصوات الرعد، ومقطع فيديو آخر يوثق الأمطار المتوسطة التي تهطل على محافظة الكامل.
#فيديو🎥
أمطار محافظة #الليث
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تصوير: علي العيافي
pic.twitter.com/6ANL8MjXLW
— إمارة منطقة مكة المكرمة (@makkahregion) December 12, 2022
وكانت المديرية العامة للدفاع المدني، حذرت أهالي منطقة مكة المكرمة، من هبوب عواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة، حتى الساعة 10 مساءً، وذلك بناء على ما ورد من المركز الوطني للأرصاد.
وقالت المديرية في إنفوجراف صادر عنها اليوم الاثنين، إنه من المتوقع هبوب عواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة تشمل “أضم وميسان”.
وأهابت المديرية العامة بالجميع، إلى الابتعاد عن تجمعات المياه وبطون الأودية والسدود، وذلك للسلامة أثناء هطول الأمطار.
من جانبه، دعا مركز إدارة الأزمات والكوارث بمنطقة مكة المكرمة، المواطنين إلى تجنب الأنفاق بسبب إغلاقها بشكل احترازي، نظرًا للحالة المطرية التي تشهدها المنطقة، ومن بينها إغلاق نفق شارع عبدالله سليمان مع طريق الأمير ماجد.
كما حث المواطنين على البقاء في منازلهم حتى انتهاء الحالة المطرية التي تشهدها محافظات المنطقة.
وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على منطقة مكة المكرمة تشمل أجزاءها الساحلية، في حين تتهيأ الفرصة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، الباحة، عسير تشمل الأجزاء الساحلية منها.